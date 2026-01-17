'Concienciarte' tiene una nueva vida en el CASEM de la UCA en Puerto Real

El pasado mes de noviembre la llevaron con gran éxito al Centro Cultural Rosa Butler, y este viernes la han inaugurado en la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Cádiz, en el Campus Río San Pedro. ‘Concienciarte’, el proyecto del colectivo de artistas de ‘La Máquina Creativa’, tiene una segunda vida. Y eso en sí es una muestra más del objetivo del proyecto, que convierte el reciclaje en arte.

La iniciativa es una llamada a la reflexión colectiva sobre el deterioro ambiental, sobre el legado ecológico que le dejamos a las futuras generaciones y sobre los riesgos que se derivan del cambio climático. Es un proyecto que puede ser utilizado como material didáctico a todos aquellos que deseen utilizarlo en el ámbito de la Educación para la Sostenibilidad en cualquier ámbito y nivel educativo.

La muestra está coordinada por el artista Jonathan Beas, presidente de la Asociación La Máquina Creativa, en la que participan trece artistas que han elaborado distintas obras de arte a partir de elementos que han tenido una vida, que han agotado el tiempo útil para el que fueron concebidos, elementos desechables. En definitiva, los artistas participantes han convertido el residuo en arte.

Asimismo, en esta ocasión y gracias al espacio tan amplio, la exposición incluirá una gran instalación hecha con 30 metros de telas teñidas con tintes 100% naturales (piel de cebolla, cúrcuma, hueso de melocotón...) ideada por el artista Vincent Hamers y desarrollada de manera colectiva. Se trata de la obra ‘Los colores del viento’.

Exposicion 'Concienciarte' en la UCA / C. P.

La Máquina Creativa invita a ver y a disfrutar de la exposición, así como a reflexionar críticamente sobre la necesidad de reducir, reciclar y reutilizar muchas de las cosas que usamos y consumimos para dejarles a nuestros hijos y nietos un mundo mejor. Hasta el 6 de febrero la exposición se puede visitar en la Facultad de Ciencias del Mar de la UCA, en horario de 09:00 a 21:00 horas.