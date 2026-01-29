Ya es Carnaval, en la tienda de Madre Coraje Puerto Real

Con motivo de la celebración del Carnaval, la Fundación Madre Coraje ha transformado su tienda solidaria de la calle Ancha 41 de Puerto Real en un espacio dedicado a esta festividad. Durante estas semanas, el establecimiento pone a disposición de la ciudadanía una variada oferta de disfraces para niños y adultos, así como sombreros, gorros y numerosos complementos y accesorios para completar cualquier caracterización carnavalesca.

Esta iniciativa se desarrollará del 2 al 21 de febrero de 2026 y se enmarca en el compromiso de Madre Coraje con la economía circular y el consumo responsable, fomentando la reutilización de prendas y objetos y contribuyendo, a través de las ventas solidarias, a la financiación de sus proyectos sociales, educativos y humanitarios.

“Desde Madre Coraje apostamos por un Carnaval sostenible, accesible y solidario, ofreciendo alternativas de consumo responsable que permiten disfrutar de la fiesta al tiempo que se apoya nuestra labor social”, explica Luis Miguel Crespo, gerente de Madre Coraje en la provincia de Cádiz.

La tienda solidaria de Madre Coraje en Puerto Real ofrece durante todo el año ropa, libros, calzado, juguetes y artículos de decoración. El horario de apertura durante el periodo de Carnaval será de lunes a sábado de 10:00 a 13:00 horas, y por las tardes los martes, miércoles, jueves y viernes de 18:00 a 20:00 horas.