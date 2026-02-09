El Carnaval de Puerto Real llora la pérdida de Juan Vías Salvador

Un puertorrealeño por los cuatro costados. Así se definía Juan José Vías Salvador, Juan Vías para las muchas personas que lo conocieron y quisieron. El cuarto de los cinco hijos que Manuel, empleado de los astilleros y mariscador, y Dolores, ‘Lola la del pescado', sacaron adelante.

Él mismo recordaba que tuvo una infancia en la Barriada del Dique y en el colegio La Salle, no exenta de dificultades, pero muy feliz. Siendo muy joven conoció a su mujer, Milagros, con la que se casó en 1977 y compartió toda su vida, formando una familia junto a sus dos hijos y tres nietos. Fue un trabajador ejemplar en los Astilleros, donde empezó a trabajar con solo 18 años, viviendo los momentos más tensos de la reconversión naval.

Pero sin duda, además de su familia, el mayor legado que Juan deja para Puerto Real es su aportación al mundo del Carnaval. Una fiesta que descubrió siendo niño escuchando a ‘Los Belloteros’ de Paco Alba, en un transistor.

Juan Vías recibió el Premio Diaria en el año 2000 / DCA

Eso encendió una llama que le llevó a participar por primera vez en una agrupación. Nada menos que en el coro Aires de mi Tierra, en 1979, tras algunos intentos anteriores que no tuvieron éxito.

En el coro vivió sus años gloriosos, hasta que dio el salto a la chirigota con ‘Los domadores de suegras’. También fue un impulsor de las charangas. La primera: ‘Vamos de fiesta’, con la que obtuvo el primer premio en el concurso del antiguo Cine Sasian, a la que se siguieron ocho más.

Juan Vías, en 1993, cuando recibió el Plumero de Oro / DCA

Así casi sin darse cuenta, se empezaba a convertir en un referente del Carnaval de Puerto Real, que lo premio en 1993 con el Plumero de Oro, y que 2006 lo nombró Jartible del Carnaval. En su haber tiene también distinciones como el Premio Diaria, que la Peña Sevillista le otorgó en el año 2000.

Hoy, el carnaval llora su perdida. La fiesta pierde a uno de sus grandes, y Puerto Real a un vecino comprometido y querido, que siempre quedará en la memoria. Descansa en paz, Juan.