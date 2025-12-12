Barroso desmonta la teoría del Ayuntamiento de Puerto Real que relaciona los cortes de agua con la antigüedad de la red

Desde que abandonó la Alcaldía, el ahora exalcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso, no había ofrecido una rueda de prensa. Al menos, no para tratar asuntos de ámbito local. Ha sido el corte de agua que durante cuatro días afectó a miles de vecinos de Puerto Real —el segundo de envergadura en lo que va de año— lo que ha provocado que el exmandatario comparezca ante los medios para aclarar las causas y señalar a los responsables.

“Por más que un portavoz del Ayuntamiento diga que nadie tiene la culpa, sí hay culpables”, afirmó Barroso. “Hay una institución que es culpable, que es el Ayuntamiento de Puerto Real como propietario al 100% del Grupo Energético (GEN), que también tiene su grado de responsabilidad”, añadió nada más comenzar.

En su declaración, aseguró que no vertía opiniones, sino “informaciones contrastadas”, resultado del análisis de la situación desde la perspectiva de quien ha ocupado la Alcaldía durante 28 años, junto con la aportación de técnicos que, bajo su punto de vista, “tuvieron que ver con un pasado que fue mucho más glorioso que el presente”, además de otros profesionales externos con acreditada experiencia.

Barroso explicó cómo se abastece de agua el municipio, a través del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, antes de referirse al pasado mes de marzo, cuando se produjeron las primeras incidencias graves en el suministro, que afectaron principalmente a la zona centro.

Zona junto al Porvenir donde se iniciaron los problemas en marzo / C. P.

“Sorprendentemente, en el mes de marzo, los dos depósitos del Cerro de Ceuta, que dan servicio de agua al municipio -a excepción del Río San Pedro y de las zonas rurales- se quedan sin agua”. Esa situación, según explicó, se produjo por dos anomalías: una avería en la red general de abastecimiento a la altura de Barrio Jarana y sendas averías en las dos válvulas de entrada de los depósitos del Cerro de Ceuta.

Según Barroso, en condiciones normales y lo que él hubiese hecho si fuese el responsable, mientras se reparan esas incidencias, deberían haberse programado cortes nocturnos. Pero no se produjeron y no se pudo propiciar el llenado de los depósitos durante la noche y los vecinos se encontraron sin agua en la red.

La decisión tomada fue otra. El Ayuntamiento solicitó al CAZG autorización para abastecer a Puerto Real desde la válvula existente en El Porvenir, que lleva más de 30 años sin servicio y que proveía de agua al casco histórico cuando era esa la única zona urbanizada. El Consistorio pretendía dar servicio desde esa línea (creada antes que los depósitos) que venía desde el Pantano de los Hurones.

“El problema es que, en un momento determinado, alguien -que yo no sé quién es, pero GEN y el Ayuntamiento sí lo deben saber- decide, para alimentar esa red, acudir a la válvula del CAZG situada a la altura del cementerio. Allí, en lugar de las seis atmósferas de presión con las que llega el agua a la válvula de El Porvenir, metió mucha más presión. No sabemos si siete, ocho u once atmósferas”, aseguró.

De este modo, según su relato, se introdujo más presión en unas tuberías de menor sección que las que debían alimentar zonas como Casines y sus alrededores. Entonces comenzaron los problemas, precisamente en la zona de El Porvenir, donde reventaron uniones, entronques y manguitos de la red. “No las tuberías”, puntualizó el exmandatario.

Otro de los puntos en los que Barroso insistió fue que la información facilitada por el Ayuntamiento tras subsanarse el problema no era veraz. “Dijeron que las roturas en cadena se produjeron porque la red es muy vieja, cuando todavía hay zonas de Europa que tienen sistemas de distribución de agua de la época de Roma”, afirmó.

Tanto Barroso como los expertos con los que ha trabajado están convencidos de que el incremento de presión ha acabado estresando la totalidad de la red y de que ese ha sido también el motivo de las averías registradas esta última semana.

Lo más grave, según indicó, es que “volverá a ocurrir”, porque el problema solo tiene ahora “soluciones paliativas”. Además, no hay manera de auditar la red y no se sabe cómo va a reaccionar.

Advirtió de que estos incidentes se producirán en todo el municipio, salvo en las barriadas periféricas (Río San Pedro y las rurales) y en la zona situada de la vía férrea hacia la zona norte. “Esa red no sufrió los excesos de presión del mes de marzo, y eso desmonta la teoría de la obsolescencia, porque en esa zona la red tiene más antigüedad que la que llenó la válvula de El Porvenir (de la vía férrea al borde litoral)”.

Barroso invitó al Ayuntamiento a reconocer la realidad de la situación y aportó una serie de medidas que, a su juicio, deberán adoptarse. “Multipliquen por diez los repuestos vinculados al abastecimiento de agua y contraten un servicio permanente de atención rápida con una empresa que disponga de maquinaria suficiente para intervenir de urgencia”, señaló. A esto añadió la necesidad de “mallar la red de abastecimiento”, para que cuando se produzca un problema se corten los tramos afectados y se permita que el resto de la zona siga disponiendo de servicio. Incluso recomendó “comprar un camión cisterna para abastecer a los vecinos y que no pase como esta última vez”.