El Ayuntamiento hace balance de las repoblaciones de Las Canteras junto a los colectivos ecologistas

El concejal de Arbolado en Puerto Real, Antonio Gil, ha mantenido una reunión con representantes de Ecologistas en Acción, AGADEN y Pulmón de la Bahía para realizar un balance de las plantaciones desarrolladas en el rodal de titularidad municipal dentro de la oferta educativa, vinculadas a las actividades de reforestación de Las Canteras. El encuentro, celebrado en el Consistorio, concluyó con una valoración “muy positiva” de las actuaciones realizadas durante el pasado año.

Durante la reunión se destacó que las plantaciones se han ejecutado en tiempo y forma, incorporando mejoras respecto al año anterior tanto en la organización como en la participación. Gil quiso agradecer especialmente la disposición y trabajo de los colectivos implicados, así como la labor del personal municipal de jardinería, cuya colaboración ha resultado esencial para el éxito de la iniciativa.

Encuentro municipal con colectivos ecologistas / DCA

Los representantes abordaron también la necesidad de continuar la reforestación en los rodales gestionados por la Junta de Andalucía. En este sentido, está prevista una visita técnica a Las Canteras para determinar cuántos plantones serán necesarios y avanzar en la solicitud ya trasladada a la administración autonómica para la cesión de ejemplares.

Durante el encuentro se presentó a los colectivos el recientemente aprobado Plan Municipal de Arbolado y se les informó sobre la futura Ordenanza de Arbolado, actualmente en fase de redacción y que se prevé elevar a Pleno el próximo mes. Además, se revisaron diversas iniciativas, como el taller de semillas promovido por los propios colectivos, que permitirá diseminar especies autóctonas —acebuches, encinas y algarrobos— a lo largo de la zona de Las Canteras, reforzando la regeneración natural del entorno.