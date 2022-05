La alcaldesa de Puerto Real respalda la protesta del servicio de limpieza del Hospital Clínico

Las protestas de los trabajadores del servicio de limpieza del Hospital de Puerto Real no cesan. Este lunes, cuando se cumplen ya 18 días de huelga indefinida, la plantilla ha vuelto a concentrarse en el acceso principal del centro hospitalario, y lo han hecho con el respaldo de la alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya.

No hay avances en las negociaciones de un convenio colectivo que finalizó en 2019 y que no se ha renovado debido a los impedimentos que existieron tras la llegada de la pandemia. Desde que en noviembre de 2021 se retomaron las conversaciones, se han celebrado siete encuentros y una reunión del SERCLA, sin que se haya avanzado.

“La empresa lo que quiere es agotarnos, pero no lo van a conseguir”, aseguraba el presidente del comité de empresa, Antonio Rey. Los trabajadores rechazan la subida salarial del 1,5% anual que ofrece la concesionaria, la empresa CLECE. Y aunque en un principio solicitaba la subida en base al aumento del IPC real, dicen haber rebajado esas pretensiones, pero que tampoco ha convencido a la empresa. “Lo que solicitamos es una subida salarial justa y que se asemeje al IPC actual, por la sencilla razón de que yo no le puedo decir al panadero que me venda el pan al precio al que lo vendía en 2018”, declaró Rey.

También volvieron a denunciar que la empresa haya “desplegado a 18 encargados de fuera de la provincia, para ponerlos a menos de medio metro de cada trabajadora para coaccionarla durante su jornada laboral”.

El colectivo de trabajadoras ha recibido este lunes la visita de la alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, que ha mostrado “apoyo incondicional” a unas demandas que la primera edil considera “justas, porque la situación que viven las 114 personas que componen la plantilla son indignas”.

Remarcó Amaya que “el IPC ha subido para todo el mundo”. Y aunque dijo entender que “la situación económica tras la pandemia debe hacer que todas las partes cedan”, remarcó que “no deben ser siempre los trabajadores los que paguen las consecuencias”.

Insistió Amaya en que los trabajadores no se han negado a rebajar su propuesta inicial de subida del IPC, pero “el 1% o el 1,5% que plantea la concesionaria es irrisorio, una limosna. Lo que están reclamando es un sueldo digno”.

Por último, la alcaldesa pidió apoyo para un colectivo que “estuvo dando la cara durante la pandemia, a los que aplaudíamos todos los días, y a los que ahora no podemos dejar a un lado. Ellas estuvieron para nosotros y ahora nosotros tenemos que estar ahí para ellas”.