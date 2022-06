Vecinos de Villanueva: "Todos los días recogemos animales muertos"

La Asociación de Vecinos Villanueva Aldea Real, situada en los alrededores del Barrio Jarana, en la zona del Villanueva Golf, se concentro en la mañana del sábado para exigir una mejora de servicios en el barrio. Centran su atención, principalmente, en el estanque artificial. Solicitan un aporte de agua, así como riego para las zonas verdes de su alrededor, “para que nuestra flora y nuestra fauna no se muera”.

Aseguran en la Asociación de Vecinos que “estamos recogiendo animales muertos todos los días a consecuencia de la falta de agua, que ya arrastra más de seis meses”. Añaden que la falta de agua de este estanque artificial, en el que habitan patos, además de la muerte de estos también provoca malos olores, plagas de mosquitos e insalubridad en general”.

Pero los problemas que genera este lago no son los únicos. “La falta de riego también está ocasionando que muchos de los árboles de la zona se sequen”, aseguran. “Queremos que, por favor, de una vez, se encuentre una solución para esta situación porque sin agua no hay vida”.

Otra de las peticiones que realizan es “que no se deje a nuestros niños sin parques infantiles, ya que los pequeños no tienen ningún espacio para jugar. El parque que existía desapareció y ahora solo hay un solar baldío, lleno de hierbas y con plagas de insectos”.

Por ello, aseguran que se “obliga” a las familias a tener que desplazarse a otros municipios “para que puedan jugar como cualquier niño de cualquier ciudad, pese a que nosotros pagamos nuestros impuestos”.

La indignación de los vecinos ha crecido cuando, según dijeron en la concentración, “el Ayuntamiento nos dice que no nos van a dar nada porque esto es una zona privada. ¿Acaso no pagamos impuestos? ¿Acaso no entra aquí cualquier vecino de cualquier punto? ¿Dónde están las cadenas que impiden el paso a cualquiera?”, se preguntan.

Sobre este asunto, el concejal responsable de Urbanismo y Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Puerto Real, Carlos Salguero, ha explicado a este periódico que recientemente mantuvo una reunión con vecinos de la zona de Villanueva, “a los que explicamos que existe una entidad urbanística de conservación que es a la que corresponde actuar para acometer las mejoras necesarias”.

Referente a la situación de los patos que habitan en el estanque, Salguero responde que “son animales silvestres que se encuentran en un estanque que igualmente depende de la entidad titular de esos espacios, por lo que desde el Ayuntamiento no tenemos potestad para intervenir en el funcionamiento de una entidad privada”.

Así, el primer teniente de alcaldesa del municipio reitera a los vecinos que “entendemos los problemas que nos plantean y la preocupación existente. Desde el Ayuntamiento intentaremos actuar como mediadores para que la entidad urbanística de la que depende todo conozca las demandas ciudadanas”.