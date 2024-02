‘The Kids Club’, el sueño infantil de Paula, ‘la del croissant’

Con grandes dosis de creatividad y valentía, y muchas ganas de conciliar y responder a la llamada de la tierra, la jerezana afincada en Puerto Real, Paula Jaén, ha dado vida al proyecto de su vida (con permiso de su hija). Fue en Barcelona donde estudió diseño de moda, que luego completó en Inglaterra con otros estudios de estampación textil.

Tras su regreso a la ciudad condal estuvo trabajando como diseñadora y diseñadora textil para varias empresas, siempre relacionada con la moda infantil. En algunos casos eran distribuidoras del grupo textil más importante de España.

Pero en su cabeza siempre tuvo la idea de emprender, de ser totalmente libre a la hora de realizar sus diseños y colecciones. Esa idea creció casi al mismo tiempo que su barriga, durante el embarazo de su hija. Tanto es así, que a los ocho meses de gestación regresó a Cádiz porque quería que su hija se criase en un entorno familiar, y probar suerte con lo que ha terminado siendo ‘The Kids Club’.

Se afincó en Puerto Real y empezó a dar forma a un proyecto en el que Paula lleva la batuta de principio a fin. Es ella misma quien diseña los tejidos y todos los productos relacionados con la puericultura que vende a través de su web www.wearethekidsclub.com. Y todo ello haciendo posible la tan ansiada conciliación. “Quería pasar más tiempo con mi hija y tener más libertad de horarios para poder dedicárselo a ella”.

Además de ropa de bebé la empresa está especializada en los accesorios, tanto para las mamás como para los pequeños. “Quería hacer una serie de accesorios que fuesen muy prácticos para el día a día: neceseres, cambiadores, mantitas, muselinas…”, explica Paula.

La primera línea que ha creado para ‘The Kids Club’ está inspirada en el desayuno. “Tras el parto tenía una necesidad de azúcar que no me puedo explicar. Estaba obsesionada con los cruasanes”, dice sonriendo. Y de ahí nació el concepto de ‘El Club del Desayuno’, que la ha llevado al éxito. Tanto, que incluso teme haber perdido su propia identidad. “Es que ya no soy Paula Jaén, ya soy Paula la del croissant”, dice sorprendida. Y es que este dulce producto es de algún modo el hilo conductor de su creación.

Ella diseñó la imagen y la estampó en los tejidos con los que ha creado la colección, en la que el chocolate y la leche también son protagonistas. Tres elementos que convirtió además en colchonetas para bebés, que han causado sensación.

Aunque ahora celebra el camino recorrido, reconoce que no ha sido fácil. “No es sencillo, sobre todo si no cuentas con un importante colchón económico. De hecho, siempre he tenido otros trabajos que me han ayudado a poder realizar esto”, dice. Sin embargo, el despegue de ‘The Kids Club’ no ha sido tímido. Ha arrancado a lo grande porque “quería hacer una colección seria y que se viera reflejada la profesionalidad que ido acumulando en estos años”. Fue en el mes de marzo del pasado año cuando el proyecto empezó a ver la luz y dice que no puede quejarse de los resultados. “Todavía me acuerdo de la sensación que tuve cuando me compró el primer desconocido online, fue un subidón”. Ahora, que vende cientos de productos por toda España y en otros países, sigue celebrando cada pedido y que las mamás y papás confíen en ella.

La sostenibilidad y la cercanía son para Paula fundamentales. “Tenía claro que quería que todos nuestros proveedores fuesen españoles y producir en este entorno de la Bahía de Cádiz”. Así ha sido. El taller donde se elabora la ropa está ubicado en El Puerto y eso facilita que pueda visitarlo, ver los prototipos, corregir algún error si lo hubiese y que, al final, el producto sea exactamente lo que ella tenía en la cabeza. “Es también importante trabajar con buenos productos, con tejidos de algodón 100% orgánico porque van a estar en contacto con la piel del bebé. Creo que en esto es esencial la forma de hacer las cosas”, explica.

La “experiencia de compra” es también relevante y ella misma prepara cada pedido con mucho mimo. “En los envíos siempre regalamos un colgador para la puerta que es muy divertido, incluimos mensajes personalizados escritos a mano, unas pegatinas, todo está muy cuidado”.

Ahora trabaja en una nueva línea y está en pleno proceso de diseño de los tejidos que va a usar. Reconoce que le va a costar desprenderse del croissant, pero está muy ilusionada con el trabajo que está haciendo, que confía en que vea la luz en la primavera. Lo presentará a su gran comunidad de seguidores en redes sociales, que son para ella un importante escaparate para mostrarlo.

Ahora, con su empresa ya rodando, Paula vuelve al inicio, a analizar algunos de los objetivos que se había planteado. “Igual tenía un poquito idealizado el tema de la conciliación y el emprendimiento”, dice riendo. “Es que siempre necesitaría trabajar más horas de las que trabajo, pero el horario de guardería es el que es. Pero sí que me puedo organizar el tiempo según mis necesidades diarias. Aprovecho mucho las siestas y cuando duerme mi hija en general”, dice riendo. Quién sabe si ahora la necesidad de azúcar que inspiró su primera colección deja paso a una nueva inspirada en el sueño.