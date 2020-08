El metal convoca una huelga general para el 27 de agosto

Segunda jornada de paros en la industria auxiliar del metal. Este martes, los operarios han vuelto a concentrarse a las puertas de la factoría de Navantia Puerto Real, donde desde este lunes permanecen acampados dos de los 10 trabajadores despedidos por la empresa Nervión. La Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) sigue manteniendo que los despidos se han producido como represalia por las movilizaciones que han liderado y que cuentan con la connivencia de Navantia.

A las seis de la mañana se había convocado una asamblea a la que todos los operarios han acudido. El atuendo, sin monos de trabajo, ya hacía ver que este martes tampoco había intención de volver al tajo y que se iban a cumplir con los que ayer se dijo: "Hasta que no sean readmitidos no vamos a volver a la faena".

También se ha dado un paso más en las movilizaciones y se ha convocado una huelga general del metal para el próximo jueves 27 de agosto. "Esto no va a quedar aquí, queremos, ademas de la readmisión, carga de trabajo digna para todo el sector y que se cumplan los convenios. Ya no somos los temerosos e inconscientes de antes. La clase trabajadora se ha levantado y no vamos a parar", dicen en la CTM.

Frente al edificio de dirección de Navantia Puerto Real, con el respaldo de muchos trabajadores de la industria auxiliar de Bazán que hoy se han unido a la concentración tras el paro en San Fernando, han pedido a gritos una reunión con la dirección de la planta "para que nos explique por qué no hay carga de trabajo".

También han acercado posturas con la empresa Nervion, de la que fueron despedidos diez operarios el pasado viernes, y están a la espera de volver a reunirse este martes con la gerencia de una empresa que ya este lunes aclaró que los despidos se han producido por la bajada de la carga de trabajo, algo que a los operarios no convence.

De llevarse a cabo la jornada de huelga general que se ha convocado hoy para el 27 de agosto, sería la tercera acción programada por la CTM para los próximos días, junto a la protesta prevista para el 25 de agosto en el puente de la Constitución de 1812, y la prevista para el 1 de septiembre en el Carranza.