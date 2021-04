Airbus convoca nuevas protestas que se llevarán a todas las plantas de España

De momento no hay novedades sobre el futuro de Airbus Puerto real. La empresa no ha anunciado ningún movimiento que afecte a la planta de El Trocadero, pero sí lo han hecho los trabajadores. Este vienes se ha aprobado un nuevo calendario de movilizaciones en el seno del comité interempresas. Las protestas de Airbus van a arrancar la semana que viene y se van a celebrar al mismo tiempo en todas las plantas de España.

En el nuevo calendario contemplan paros de una hora en todas las plantas españolas el martes y el jueves; y concentraciones en las puertas de cada una de ellas el lunes, miércoles y viernes. También se prepara una gran movilización para el mes de mayo, que se va a celebrar en Madrid. Otro de los acuerdos alcanzados es la “no colaboración efectiva” en todos los centros, por lo que no se van a realizar prolongaciones de horarios en ninguna de las plantas del gigante europeo en el país.

Mientras tanto, en la puerta de la factoría de Puerto Real se cumple hoy el tercer día de la acampada que el miércoles inició el sindicato CGT, desmarcándose de las decisiones que tomó el comité de empresa de Puerto Real, que suspendió el encierro que tenían programado al no producirse anuncio de cierre o venta. No obstante, hoy está prevista una reunión de la permanente del comité de empresa de Puerto Real para intentar recuperar la unidad sindical. El sindicato CGT, que fue el que se desmarcó e inició la acampada, cree que “se tienen que hacer movilizaciones más contundentes que las celebradas en las últimas semanas y no simples concentraciones”.

Hoy los trabajadores han remarcado la intención de la empresa de trasladar a otras plantas a la plantilla de Puerto Real. En una reunión de empleo celebrada este jueves, conocieron que “en la Planta de Puerto Real sobran 53 trabajadores de cuello azul (como llaman a los operarios) que se pretenden trasladar a otros centros de España. Creen que probablemente sería a la factoría de San Pablo, en Sevilla, que es la que ahora está demandado operarios.

Los trabajadores se oponen totalmente a este movimiento y van a tratar de impedir que estos trabajadores pierdan su plante de origen. Dicen que si podrían apoyar un desplazamiento con fecha de regreso, pero nunca un traslado de nadie de la plantilla de Puerto Real.

Airbus insistió este miércoles en el mensaje que lleva meses lanzando y que se resume en que la planta se encuentra en una "situación crítica". "Antes de esta crisis, Puerto Real ya se enfrentaba a un reto difícil debido al cese de la producción del A380. El impacto de la crisis de la COVID-19 ha agravado seriamente la situación", han señalado este miércoles fuentes de la empresa. "Estamos trabajando en la mejor solución posible para el futuro a medio y largo plazo, asegurando la competitividad y la sostenibilidad de las operaciones industriales de Airbus en España", agrega la compañía.

El matiz ahora es que no hay referencias a las dudas sobre la presencia de dos centros de trabajo en Cádiz, como sí ha ocurrido en anteriores ocasiones. Pero el mensaje es claro. El objetivo es encontrar la mejor alternativa "que maximice la carga de trabajo en España" y será fruto de la negociación con sindicatos y administraciones. "Estas soluciones tendrán que ser dialogadas y estar alineadas con nuestros interlocutores sociales y las instituciones nacionales y locales, con quienes trabajamos estrechamente", ha apuntado la compañía.

La compañía mencionó la situación de Cádiz en un comunicado lanzado ayer con motivo de la reordenación de su negocio de aeroestructuras en Alemania y Francia. "Airbus sigue trabajando en soluciones con sus interlocutores sociales para optimizar la actual configuración industrial y de aeroestructuras en la zona de Cádiz, con el fin de garantizar su viabilidad, resistencia y competitividad para el futuro", recogía la nota.