La plantilla de Airbus Puerto Real prepara nuevas movilizaciones

El comité de empresa de Airbus Puerto Real prepara nuevas movilizaciones en contra del posible cierre de la factoría. "Se ha ganado una batalla pero no la guerra", ha indicado su presidente, Juan Manuel Trujillo, que ha criticado a la dirección de Airbus España por no ser "fiel" al mensaje que se trasladó en el comité europeo celebrado este miércoles.

"Ha sido un despropósito. En vez de reproducir el mensaje que llega de Europa, meten arietes. No han llegado a decir que la planta se cierra o se vende, pero tampoco han sido fiel al mensaje de Europa. De hecho, los sindicatos nos hemos emplazados a vernos este viernes para diseñar acciones de respuesta", ha señalado Trujillo en referencia así al encuentro de la cúpula de Airbus España con la junta de portavoces del comité interempresas, en la que están incluidos todos los sindicatos con representación entre los trabajadores del grupo en España.

La unidad de acción sindical cada vez está más en entredicho, como se vio este miércoles con la decisión de CGT de acampar en la puerta de la planta a pesar de que los representantes de la plantilla revocaron el encierro anunciado inicialmente al constatar que en el comité europeo no se había confirmado el cierre de la planta. La tensión ha llegado hasta el punto de que uno de los sindicatos ha grabado la reunión de la junta de portavoces y ha emitido parte de las conversaciones en una asamblea no prevista inicialmente que se ha celebrado y en la que se han vuelto a quemar neumáticos. Trujillo ha criticado duramente la emisión de la grabación. "Lo último que me queda por ver es que uno de los sindicatos haga de vocero de la dirección grabando conversaciones confidenciales y sin poner la respuesta que le hemos dado a la empresa", ha señalado.

Airbus insistió este miércoles en el mensaje que lleva meses lanzando y que se resume en que la planta se encuentra en una "situación crítica". "Antes de esta crisis, Puerto Real ya se enfrentaba a un reto difícil debido al cese de la producción del A380. El impacto de la crisis de la COVID-19 ha agravado seriamente la situación", han señalado este miércoles fuentes de la empresa. "Estamos trabajando en la mejor solución posible para el futuro a medio y largo plazo, asegurando la competitividad y la sostenibilidad de las operaciones industriales de Airbus en España", agrega la compañía.

El matiz ahora es que no hay referencias a las dudas sobre la presencia de dos centros de trabajo en Cádiz, como sí ha ocurrido en anteriores ocasiones. Pero el mensaje es claro. El objetivo es encontrar la mejor alternativa "que maximice la carga de trabajo en España" y será fruto de la negociación con sindicatos y administraciones. "Estas soluciones tendrán que ser dialogadas y estar alineadas con nuestros interlocutores sociales y las instituciones nacionales y locales, con quienes trabajamos estrechamente", ha apuntado la compañía.

La compañía mencionó la situación de Cádiz en un comunicado lanzado ayer con motivo de la reordenación de su negocio de aeroestructuras en Alemania y Francia. "Airbus sigue trabajando en soluciones con sus interlocutores sociales para optimizar la actual configuración industrial y de aeroestructuras en la zona de Cádiz, con el fin de garantizar su viabilidad, resistencia y competitividad para el futuro", recogía la nota.