Nuevas protestas del taxi en Puerto Real para que se actualice el precio de la tarifa urbana

El colectivo de taxistas de Puerto Real ha dado este miércoles un paso más en sus protestas y han suspendido durante una hora y media el servicio de Radio Taxi. Entre las ocho y las nueve y media de la mañana, el servicio telefónico ha dejado de funcionar, por lo que aquellos que han precisado del taxi a primera hora de la mañana, han tenido que dirigirse hasta una de las seis paradas que existen en la ciudad.

Esta protesta, que se va a repetir mañana jueves en el mismo horario, se suma a la que emprendieron el pasado 18 de noviembre de reducir al mínimo el servicio nocturno, que aún mantienen. Así, entre las once de la noche y las siete de la mañana, un único vehículo realiza la guardia para toda la localidad.

Con estas acciones, los 27 taxistas que forman la Agrupación Local, quieren presionar a la Ayuntamiento para que “de una vez por todas se lleve a pleno la propuesta de actualización de la tarifa urbana, que lleva congelada casi nueve años”, explica Antonio Flores, presidente de Radio Taxi Puerto Real.

El sector mantiene que la situación es insostenible. “La tarifa está congela desde 2014, mientras que no para de subir el precio del combustible, la tarifa de autónomo y todo lo relacionado con el mantenimiento del vehículo”, asegura Flores.

A mediados del pasado mes de septiembre los taxistas entregaron al Ayuntamiento la propuesta de modificación de la tasa, recogiendo una “pequeña subida” acorde con incremento del IPC, “pero el equipo de Gobierno no ha hecho nada al respecto”. Aseguran que la tasa urbana de Puerto Real es, actualmente, “la más baja de la Bahía”.

Este jueves, que se celebra pleno ordinario en el Ayuntamiento, no se va a tratar el asunto ya que no se ha incluido en el orden del día, y eso ha sido, en gran medida, lo que ha provocado las nuevas protestas de los taxistas, que no descartan otras más duras coincidiendo con la Navidad.

Este mismo miércoles, el Ayuntamiento ha convocado a los representantes del taxi a un encuentro que se va a celebrar el viernes, y en el que participarán también representantes de todos los grupos políticos presentes en el plenario de la Villa.

El primer teniente de alcaldesa, Carlos Salguero, ha reconocido que se han tenido varias reuniones con los taxistas, pero no desde que en septiembre presentaron las nuevas tarifas adaptadas a la situación actual. “El expediente lleva su trámite porque hemos tenido que dar conocimiento de las tarifas a las asociaciones de consumidores que aún no han respondido. Ese ha sido el motivo por el que no ha ido al pleno de diciembre, asegura el concejal socialista.

No obstante, ha manifestado Salguero que la intención del Ayuntamiento es responder a las expectativas de los taxistas, que “solicitan una subida ínfima que repercutirá poco en el bolsillo de los usuarios”. Sin embargo, quieren hacerlo con la unanimidad de todos los grupos políticos.