Los taxistas de Puerto Real reducen al mínimo el servicio nocturno como protesta

La situación del sector del taxi en Puerto Real es “insostenible” para los 27 taxistas que forman parte de la Agrupación Local. La tarifa urbana por el servicio que prestan está congelada desde el año 2014 y siguen a la espera de la revisión de precios por parte del Ayuntamiento.

A principios de año, los taxistas comenzaron las conversaciones con el equipo de Gobierno con la idea de poner solución a las demandas que los taxistas planteaban, cuya situación se ha visto agravada por la subida del precio de los carburantes.

Antonio Flores, presidente de la Agrupación de Taxistas de Puerto Real, explica que el estudio económico que realizaron a principios de año se había quedado obsoleto, y que inmediatamente empezaron a trabajar en otro que entregaron al ayuntamiento el pasado 19 de septiembre. “Desde entonces no hemos tenido noticias y la propuesta no se llevó al pleno de octubre y tampoco al de noviembre. Nos tememos que pasé lo mismo en el mes de diciembre y que pase el año entero sin que se arregle el asunto”. Además, también lamenta que el Ayuntamiento no haya respondido a la petición de “reunión urgente” que lanzaron la pasada semana para tratar el tema.

Recientemente se celebró una asamblea de miembros de la Agrupación de Taxistas de la Villa, en la que se acordaron tomar algunas medidas en señal de protesta. Una de ellas ya ha empezado a aplicarse y es la de “suspender casi en su totalidad el servicio que se presta durante las noches”. Desde ahora, en el turno nocturno, que va desde las once de la noche a las siete de la mañana, solo habrá un taxi de guardia para atender a todo el municipio.

Los fines de semana (viernes y sábado)habrá libertad para que aquellos taxistas que lo deseen puedan trabajar, pero solo uno de ellos, el de guardia, tendrá la obligación de estar, por lo que es más que probable que el servicio sea del todo insuficiente y no se pueda atender toda la demanda que existe.

Desde la Agrupación de taxistas reconocen que la relación con el Ayuntamiento ha sido hasta ahora “bastante cordial”, pero lamentan la dejadez que existe para poner solución a un asunto que consideran esencial para seguir realizando su trabajo. La propuesta del estudio económico que han registrado en el Ayuntamiento contempla una subida de la tarifa urbana acorde con la subida del IPC.

Antonio Flores sospecha que el asunto puede estar “paralizado por cuestiones políticas, y no vamos a consentir que la Agrupación de Taxistas sea utilizada en ese terreno de cara a las elecciones municipales del próximo año”.