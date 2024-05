Las 'Mujeres de las Salinas' ya tienen su espacio en el Meadero de la Reina de Puerto Real

Del mismo modo que el Ayuntamiento de Puerto Real rindió este miércoles un homenaje a las ‘Mujeres del Dique’, nombrando así a un espacio de la Avenida de la Diversidad, este jueves ha reconocido a las ‘Mujeres de las Salinas’, en la barriada del Meadero de la Reina. El espacio ha sido inaugurado en las inmediaciones del local de la asociación vecinal ‘El Rosal’ de la barriada, que linda con la llamada Plaza de la Reina.

La concejala de la Mujer, Lorena Díaz, explicó que el objetivo de este espacio era recordar a las mujeres de las salinas “que desempeñaron un papel fundamental en el trabajo de la extracción de la sal en la Bahía de Cádiz a principios del siglo XX”.

Lo hicieron como propietarias, pero también como obreras y como responsables del mantenimiento de las familias y de los animales que allí trabajaban y vivían. “Fueron ellas, las mujeres de los trabajadores salineros, quienes salieron a las calles para denunciar la explotación que sufrían sus maridos trabajando a destajo por un escaso jornal”, recordó la edil. Y es que las mujeres salineras fueron las primeras en padecer las consecuencias en su dimensión más doméstica y familiar. “Gracias a estas mujeres, olvidadas en los escritos, pero fundamentales en la historia, conservamos en la actualidad el patrimonio de nuestras salinas”, añadió la edil.

En el acto, en el que ha participado mujeres que vivieron y trabajaron en las salinas, como Antonia Peralta León, quien recordó las dificultades de su familia durante las décadas en las que se dedicó a la extracción de sal. “Yo viví feliz en las salinas, dentro de la pobreza de mi familia. Recuerdo que, siendo una niña, cuando tomaba marea, mi madre me mandaba a coger camarones para las tortillitas. También cogía cangrejos, pero con unas pinzas de la cocina porque me daban miedo las bocas”, recordó Antonia con simpatía. También relató la dureza del trabajo que realizaba su padre, “enganchando la vagoneta de sal a los mulos, y levantándose a las tres de la madrugada para cargar los camiones”.

Por su parte, Charo López, nacida en las salinas, también recordó las dificultades de los salineros en una época muy complicada en la que el esfuerzo y el trabajo físico era diario. “El lavado de la sal era un trabajo inmenso. Recuerdo que a los hombres se les hacían boquetes en los tobillos y que se los curábamos con yodo”. Charo hizo hincapié en que “las mujeres no trabajaban en las salinas, pero trabajaban en la casa y bastante, que tenían que encalar cada tres meses por la salinidad y la humedad que salía agua por el suelo”. Una vida tan dura que la propia Charo, siendo muy joven tomó una decisión: “Yo dije que no me casaba con uno de las salinas ni loca. Que con el primero que llegase del pueblo me casaba. Y creo que fue así”, dijo entre risas.

A ellas, y a otras vecinas del barrio, que asistieron al acto, también descendientes de salineros, dio las gracias la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador. “Fuisteis y sois unas heroínas. Esa lucha continua, y ese trabajo que habéis hecho, ha servido para que las nuevas generaciones hayamos aprendido de grandes mujeres”.

Junto a este acto, y al reconocimiento de este miércoles a las mujeres del Dique, el Ayuntamiento salda deudas con la presencia de la mujer en el callejero de la ciudad. A estos espacios se suman los que tendrán las cinco rotondas del área del campus universitario, en la Avenida de Argentina, que llevarán el nombre de las cinco primeras catedráticas del Campus de Puerto Real que ha tenido la Universidad de Cádiz. Cinco mujeres pioneras que han sido reconocidas dentro y fuera de la comunidad investigadora de la UCA. En concreto, recibirán los nombres de: María del Carmen Puerta Vizcaíno (catedrática desde el año 2000 del área de Química Inorgánica), María del Pilar Villares Durán (catedrática desde el año 2001 del área y en el departamento de Física Aplicada), María Luz Gandarias Núñez (catedrática desde el año 2002 del área y en el departamento de Matemática Aplicada), Elena Blanca Medina Reus ( también catedrática desde el año 2002 del área y en el departamento de Matemática Aplicada) y María Luisa González de Canales (catedrática desde el año 2009 del área de Zoología).