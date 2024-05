Puerto Real rinde homenaje a las 'Mujeres del Dique'

La zona verde situada entre la Avenida de la Diversidad y la de la Degollada, se llama desde ahora ‘Mujeres del Dique’. Es el reconocimiento que la ciudad de Puerto Real ha querido realizar a las mujeres pioneras en la industria naval.

La concejala de la Mujer, Lorena Díaz, ha vuelto a recordar que el callejero de Puerto Real es el reflejo de la desigualdad y la invisibilización histórica que sufren las mujeres: de las noventa y dos calles del callejero municipal que llevan nombre propio de persona, sólo una de cada cuatro corresponde a una mujer.

Con el objetivo de romper con eso, hoy se ha dado un paso más, se ha cumplido con un mandato del pleno, y se ha nombrado este espacio como ‘Mujeres del Dique’. Un reconocimiento a las trabajadoras de los astilleros, precursoras en la incorporación de la mujer en esos puestos de trabajo del sector industrial hasta entonces desempeñados únicamente por hombres.

En representación de ellas, tomó la palabra Marisa Viaña, que entró a formar parte de la plantilla del Dique en 1969, cuando consiguió una plaza tras distintos exámenes. “Éramos 15 mujeres y unos 10.000 hombres”, recordó. Relató Viaña algunas de sus vivencias en un trabajo en el que fue “enormemente feliz”, pero que no estuvo exento de infinidad de momentos en los que el machismo se imponía. “Cuando se enteraron de que me iba a casar, la dirección me ofreció una dote de 2.500 pesetas para que dejase el trabajo, pero no lo acepté”, recordó. Destacó momentos en los que le repetían que no podía cobrar algunos pluses por el simple hecho de ser mujer, o como tenía que ir enseñando a hacer el trabajo a los jefes que le ponían.

Junto a Marisa, otras mujeres entraron en la plantilla de Navantia a finales de los 60 y principios de los 70, todas ellas, como administrativas o en el centro de cálculo, también han participado en el acto de hoy.

Ahora, aunque aún existen desigualdades, la situación de la mujer en la industria ha cambiado. Y ha sido, en gran medida, gracias a mujeres como ellas, tal y como les reconoció José Antonio Sambruno, que acudía al acto en representación del comité de empresa de Navantia Puerto Real. “Es bueno que sepáis que ahora la plantilla de Navantia tiene grandes profesionales. Sigue habiendo secretarias y administrativas, pero también excelentes ingenieras, delineantes… Eso debe ser una alegría para vosotras porque también es un logro vuestro”, dijo. Recordó además que ahora existe una Comisión de Igualdad que vela para que no se repitan algunas de las situaciones que antes se daban con demasiada normalidad.

En el acto, la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, quien reconoció que mujeres como ella están en política gracias a “mujeres valientes” como las del Dique, les agradeció el arrojo que tuvieron en su momento, para optar por trabajar fuera de casa y hacerlo, además, en un sector en el que las mujeres no tenían presencia.

En el acto se rendía homenaje a mujeres que han logrado, al principio tímidamente y con muchas trabas, demostrar su valía para realizar labores más técnicas en la construcción naval en todos sus niveles, diversificando así su presencia en la industria. Mañana se va a celebrar un acto similar en la barriada del Meadero de la Reina, dedicando un espacio, en este caso, a las mujeres de las salinas.