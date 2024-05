Erasmus+ ‘MEP&M’ trabaja en un máster en Protección del Medio Ambiente Marítimo en Montenegro y Albania

El edificio CASEM en el Campus de Puerto Real ha acogido la reunión transnacional del proyecto Erasmus+ MEP&M para el Desarrollo de un programa regional conjunto de máster en Protección y Gestión del Medio Ambiente Marítimo (Development of Regional Joint Master Program in Maritime Environmental Protection and Management’) en Montenegro y Albania.

La vicerrectora de Internacionalización de la Universidad de Cádiz, Marcela Iglesias, acompañada por la profesora responsable en la UCA, Ana Macías (coordinadora del máster en Gestión Integrada de Áreas Litorales), y el profesor de la Universidad de Montenegro, Danilo Nikolić, ha dado la bienvenida a los socios participantes en estas jornadas que se desarrollarán hoy y mañana en la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales.

Un programa de máster interdisciplinar regional conjunto en lengua inglesa y en formato online que cuenta – a través del programa Desarrollo de Capacidades (Capacity Building)– con el apoyo de organismos de educación Superior de la Unión Europea. La Universidad de Montenegro coordina este proyecto Erasmus+ con la participación de las universidades albanesas Aleksandër Moisiu e Ismail Qemali, de Cádiz, de Liubliana (Eslovenia), de la Costa Azul (Francia), la Dirección General Marítima de Albania y la Agencia de Protección de la Naturaleza y el Medio Ambiente de Montenegro y la ONG Centro Ecológico DOLPHIN.

Se dirigirá a estudiantes y profesionales que quieran formarse o completar su formación en el ámbito de la protección y gestión del medio ambiente marino. Sus promotores pretenden mejorar el trabajo en red entre las instituciones gubernamentales, las empresas del sector de la economía azul y las ONG para actuar conjuntamente con el fin de prevenir y hacer frente a las consecuencias del cambio climático global y la contaminación marina local/regional.

Participación del equipo de la UCA

El equipo de la UCA participa tanto en la preparación del contenido del programa docente de este posgrado como en la capacitación de su profesorado. Se mejorará el campo docente en amplios aspectos de las áreas MEP&M a través de formación a medida, en campos como el cambio climático y la mitigación, la prevención de la contaminación marina, la gestión ambiental, las leyes internacionales y las estrategias en el ámbito de la protección del medio ambiente marino.

También se crearán capacidades en los ámbitos de los aspectos organizativos y procedimentales del desarrollo de cursos de aprendizaje en línea o mixtos, los últimos avances en métodos innovadores de enseñanza y aprendizaje, así como las mejores prácticas de producción de vídeos educativos centrados en la captura de conferencias. Asimismo, se trabajará posteriormente con las universidades de Albania y de Montenegro para que profesorado de la Universidad de Cádiz pueda participar en su docencia online.

La ejecución del proyecto comenzó en enero de 2021 y tendrá una duración de tres años. El presupuesto total aprobado es de 845.188 euros.