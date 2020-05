Desescalada Puerto Real: La primera apertura de bares, forzada

Este lunes, cuando la provincia de Cádiz ha entrado en la Fase 1 de la desescalada, los bares y restaurantes tienen la opción de volver a abrir su puertas para ofrecer un servicio en las terrazas, que deben ocuparse solo al 50% entre otras medidas de seguridad y distanciamientos. La mayor parte de los establecimientos inician hoy la desescalada, pero no es el caso de la familia que regenta el conocido Bar El Sitio, en la Plaza de la Iglesia de Puerto Real, que siente que vuelve a ponerse todo cuesta arriba.

Cuando este lunes se acercaban al negocio para preparar su vuelta al trabajo, se encontraron con una desagradable sorpresa. Esta madrugada, alguien había forzado la reja del negocio, partido la puerta y accedido a su interior para robar. "Esto no es humanos. Después de los meses que estamos pasando, hoy que veníamos con la ilusión de volver a abrir nos encontramos con esto. No hay derecho", lamentaba una de las mujeres de la familia al frente del negocio.

"Yo vivo aquí arriba y la verdad es que esta noche escuche un ruido, pero como hacía tanto viento pensé que se habría caído algo o no sé. No me iba a imaginar que se iban a meter en un bar que lleva cerrado dos meses", decía otro de los miembros del negocio familiar.

A primera hora de la mañana aún desconocían qué se habían llevado. No querían entrar hasta esperar la llegada de la policía, pero ya veían desde la puerta que habían destrozado la máquina tragaperras. "Yo ya hoy no abro. Esto ha sido otro palo. Me ha costado ilusionarme después de lo que hemos pasado y hoy, al final, venía con ganas, pero me la han quitado con otro palo más. Así no levantamos cabeza", decía la mujer.