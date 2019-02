La venganza se sirve en caliente

Dicen que la venganza se sirve en plato frío, pero en el caso de las rencillas del Partido Popular de El Puerto parece que ha sido en caliente y en plena precampaña.

El que fuera durante varios años secretario general del PP portuense y uno de los hombres de confianza del ex-presidente local y exalcalde Alfonso Candón, Isidoro Seco, se ha despachado a gusto a tres meses vista de las elecciones locales contra su antiguo compañero de filas y actual presidente local del PP y candidato a la Alcaldía, Germán Beardo, a quien acusa de haber maniobrado, en febrero de 2018, para apartar a Candón de la cúpula local del partido para ocupar su lugar, con el beneplácito del presidente provincial del partido, Antonio Sanz,y del secretario general provincial, Antonio Saldaña.

El propio Isidoro Seco, que abandonó el partido tras la designación de Beardo como presidente local, enviaba en la noche del miércoles un escrito a militantes y exmilitantes del PP en el que arremetía contra Beardo. Seco asegura en dicho escrito estar en la actualidad “denostado por querer informar de la verdad”.

Aunque el ex secretario general del PP ha negado hoy a este periódico ser el autor de dicho escrito, ni haberlo difundido, este periódico ha podido confirmar que el propio Seco se lo habría remitido a varias personas que así lo confirmaron, llegando incluso a manos del propio Beardo en el día de hoy.

En los cuatro folios de extensión que tiene el documento, Seco relata cómo se produjo el relevo de Candón por Beardo, en una junta directiva local celebrada el día 5 de febrero de 2018 a la que acudió además el presidente provincial del Partido Popular, Antonio Sanz, contra quien también carga duramente Seco.

Entre otras cosas, el escrito contiene afirmaciones como que “dentro del organigrama popular local quien no realice genuflexiones no tiene futuro” o que “para estar de palmeros mejor nos apuntamos en un grupo flamenco y no seguimos defendiendo y dando la cara en situaciones muy adversas por cargos del partido de los que no hay defensa posible”. También se señala, en cuanto a la falta de democracia interna en el PP, que “se nos pide unidad, servilismo y aceptar lo que se nos diga. Si no realizas la genuflexión es que quieres hacer daño al partido”.

Precisamente estas críticas por el modo en que se relevó a Candón por Beardo en aquella junta directiva de febrero del pasado año fue el motivo de la dimisión de tres de los entonces ediles del PP en El Puerto: Consuelo Lorenzo, Alejandro Merello y Gonzalo Ganaza. Con anterioridad había dejado también su acta de concejal Alfonso Candón.

Isidoro Seco relata cómo en esa junta directiva del 5 de febrero escuchó con sorpresa, por boca de Antonio Sanz, la designación de Germán Beardo como presidente local, nombrándose acto seguido un nuevo secretario general local -el también concejal Javier Bello-, enterándose por tanto Seco en ese mismo momento de su destitución.

Tras citar una serie de artículos de los estatutos de la formación que se incumplieron en aquella sesión, Seco pasa a la artillería pesada y relata cómo días después, en una sesión del comité ejecutivo reunido para el nombramiento de Beardo como candidato a la Alcaldía, él mismo sacó a colación el estado de las cuentas del grupo del PP en el Ayuntamiento, siendo entonces desalojado de la reunión por la fuerza.

Es al término del encuentro cuando le expone a Antonio Saldaña que hay una “diferencia de interpretación de los dineros gastados de la cuenta del grupo municipal”, en concreto una diferencia de 32.000 euros no justificada, por lo que Seco insiste en que se le justifique esta diferencia ya que como tesorero, él también sería responsable de las cuentas populares.

Según Isidoro Seco esa justificación no se ha producido, aunque el PP local niega cualquier irregularidad y afirma que las cuentas están presentadas ante notario.

Seco relata además en su escrito cómo con posterioridad a este episodio la gerente del partido, Inmaculada Oliveros, le cita y en compañía del abogado del PP (Miguel Pérez Yrigoyen) le pregunta que “qué quiere”, respondiendo este que “si alguien es un sinvergüenza no puede representar a un partido”.

En algunos párrafos de su escrito Seco es todavía más duro a la hora de señalar a Beardo como responsable del supuesto desfase de las cuentas del grupo, utilizando expresiones como “Germán se ha llevado el dinero” ó “sé cuando alguien se lo lleva por la cara”.

En el escrito, que circulaba ayer ampliamente por los mentideros locales, se deja claro además el motivo de la difusión de la carta: “Yo no quiero que estos individuos rijan los designios de mi ciudad”.

Con respecto a estas manifestaciones este Diario se ha puesto hoy en contacto con Germán Beardo, presidente local del partido y candidato a la Alcaldía, a cuyas manos había llegado también el escrito. Beardo aseguró que “tales manifestaciones podrían considerarse como propias del berrinche de una persona que fue cesada en sus funciones hace ya casi un año y no deberían tener mayor alcance si no fuera porque en las mismas se realizan una serie de acusaciones que incluso podrían ser delictivas”. Por ello, según ha manifestado Beardo a este periódico, “ya se ha encargado la presentación de una querella criminal contra Isidoro Seco por la presunta comisión de un delito de acusación falsa y de calumnias con publicidad”. En cuanto a los posibles motivos que moverían a Isidoro Seco a realizar estas acusaciones, Beardo señala que “el propio Isidoro no ha perdido oportunidad de manifestar a todo el que le quería escuchar que su única intención era echarme como candidato y presidente local del partido, y en esa línea no son pocos los mensajes que ha trasladado a la dirección local y provincial. Esa es la única explicación que puede tener esta actitud en este momento”, concluye.