"Antes que presidente de Ciudadanos, soy español"

No tardó en arremeter contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras indicar que él se compromete a no ser “presidente de España” con quienes quieren “liquidar” el país y la Constitución. “Lo quiero decir hoy porque el candidato que hoy está en la Moncloa ha llegado así y la única manera de que siga ahí es esa”, dijo. “Que sepamos que votar a Sánchez es hacer que el señor Iglesias lleve la economía del país y que el señor Torra lleve la política nacionalista. Yo, al revés. Quiero llegar al Gobierno sin mochilas para hacer reformas y me voy a entender, me voy a dar la mano siempre con los que defiendan la Constitución, con los que defiendan un modelo de libertad, un modelo europeo. Para mí, un votante del PP o del PSOE no es un enemigo, es un compatriota”.

"La gran reforma que hay que hacer en la Constitución es aplicarla"

“La primera gran reforma que hay que hacer en la Constitución es aplicarla. Desde el artículo 1 al último”, afirmó Albert Rivera, quien cree necesario librar una batalla por la igualdad y por la libertad. Expuso varios ejemplos. Uno: “¿Tenemos derecho cualquier española a ir a cualquier centro sanitario con el DNI en la boca y que te atiendan sin dar más explicaciones? Pues hoy día, no. Porque no hay una tarjeta sanitaria única, porque no hay un catálogo de servicios comunes”. Y otros: “¿Qué está pasando en España para que yo no pueda estudiar español en España? ¿O para que yo, funcionario, no me pueda desplazar porque me ponen barreras? A un funcionario andaluz se le ponen barreras para ir a trabajar a otra parte de su país. Eso no es justo. Tiene que ser un mérito saber idiomas, claro que sí, pero nunca ser un impedimento para darle de comer a tus hijos”.