Por la verdad del V Centenario

Ni Sevilla sobre Sanlúcar, ni Sanlúcar sobre Sevilla:Sanlúcar y Sevilla. En igualdad de condiciones. La Fundación Domínguez Lobato ha decidido alzar su voz más que nunca para “defender firmemente, con rigor documental e inmune al desaliento, los derechos históricos que tiene Sanlúcar para considerarla como punto de partida y de regreso de la Primera Vuelta al Mundo” el 20 de septiembre de 1519 y el 6 de septiembre de 1522.

La entidad sanluqueña se basa en “la abundante documentación existente” al respecto, desde el diario de Antonio de Pigafetta, el cronista de la epopeya, hasta la carta que el propio Juan Sebastián Elcano remitió al Rey Carlos V desde la “Bahía de Sanlúcar de Barrameda”, sin olvidar la respuesta del mismo monarca al navegante que capitaneó la aventura tras la muerte de Fernando de Magallanes. Pero no son los únicos documentos que, según la Fundación Domínguez Lobato, demuestran el protagonismo del municipio gaditano como “alfa y omega” de la Primera Vuelta al Mundo. No faltan referencias.

En lo que concierne a Sevilla, sostiene, “como siempre hemos hecho en cuantos foros, entrevistas, conferencias y programas hemos participado”, que “fue parte fundamental, insustituible, en cuanto a la urdimbre primigenia de la creación de la flota y en cuanto a la necesaria gestión administrativa de la Casa de Contratación”. Y todo ello “en pleno uso de la auténtica realidad histórica” de la hazaña.

El presidente de la Fundación, Eduardo Domínguez Lobato, lamenta que “aún con esa seguridad de datos que representa para Sanlúcar el inicio y el regreso de la expedición, estamos sufriendo en los distintos foros de Sevilla y Madrid que se está manipulando la realidad histórica en perjuicio claro de nuestra ciudad”. En su opinión, esta “manipulación” está suponiendo que Sanlúcar no sea beneficiaria de inversiones que le corresponden “por derechos históricos”. En este sentido, destaca que el Programa de Cooperación Interreg VA España (Poctep) 2014-2020 de la Unión Europea destinará 20 millones de euros a un proyecto presentado por España y Portugal para la conversión de la Real Fábrica de Artillería de Sevilla en el futuro Centro Magallanes. La subvención europea da cobertura al 75% del importe total del proyecto, debiendo aportar el Ayuntamiento de la capital hispalense el 25% restante, es decir, siete millones.

En palabras de Domínguez Lobato, “esa búsqueda de recursos que está realizando Sevilla con una gestión admirable es la misma que tendría que hacer Sanlúcar”. “Nuestra indignación está en que hasta ahora no estamos viendo grandes proyectos para Sanlúcar que se traduzcan, por ejemplo, en la creación de puestos de trabajo y el desarrollo de infraestructuras”, asegura el máximo responsable de la Fundación antes de apostillar que “por si esto fuera poco, encima no están pisoteando desde el punto de vista histórico”. A su juicio, se trata de una cuestión de “dignidad” que debe llevar a Sanlúcar a defender que no acabe siendo considerada “una simple escala” de la expedición. “Parece que pasaron por aquí como el que para en una gasolinera en un viaje. Y no fue así”, asevera.

Domínguez Lobato argumenta que “hay muchos proyectos particulares, pero no la transformación de la ciudad que se venía anunciando desde hacía tiempo en el sentido de aprovechar esta efeméride histórica para darle un empujón definitivo a Sanlúcar”. “Se están haciendo conferencias y editando libros, lo cual está bien, pero eso es lo fácil y lo barato. No se habla de grandes proyectos pese a la oportunidad que supone este hecho histórico para posicionar otra vez a Sanlúcar en Europa como ciudad”, afirma.

La Fundación va más allá en su planteamiento destacando que el V Centenario es “una celebración universal que afecta a toda la provincia de Cádiz”. “Siempre hemos dicho que esto crea una sinergia para atraer riqueza y generar una demanda de turismo e inversión para la provincia”, señala al respecto.

Otra cuestión que preocupa a esta entidad es el papel de Sanlúcar en la película 'Sin límites', anunciada como una superproducción española sobre la Primera Vuelta al Mundo bajo la dirección del británico Simon West. “De momento, se desconoce el guion y es muy importante que el Ayuntamiento de Sanlúcar diga algo al respecto, porque va a ser trascendental para lo que quede de nuestra ciudad después de la conmemoración, teniendo en cuenta la influencia que tiene el cine en la versión de la Historia”, reflexiona Domínguez Lobato.

Como patrono de la entidad, Rafael Pacheco también expresa su malestar sobre el momento actual de la conmemoración en Sanlúcar. “Se están vendiendo tres vueltas al mundo. La primera es la de nuestros políticos, las distintas fundaciones y asociaciones de Sanlúcar, e historiadores de la ciudad, que dicen por activa y por pasiva que la expedición salió de Sanlúcar y regresó a Sanlúcar, pero que cuando van a cualquier foro de Sevilla o Madrid se callan la boca y permiten que se divulgue que partió de Sevilla y volvió a Sevilla”, lamenta echando de menos, además, algún pronunciamiento de, entre otras personalidades, las premiadas por la Fundación Puerta de América y el Círculo de Artesanos, entidades también impulsoras de la celebración del V Centenario en el municipio. En este sentido, Pacheco menciona expresamente al duque de Medina Sidonia, Leoncio Alonso González de Gregorio y Álvarez de Toledo, patrono de honor de Puerta de América.

La segunda visión de la Vuelta al Mundo de la que habla Pacheco es “la que vende Sevilla”, que “se llevará los méritos como alfa y omega” de la gesta, “al igual que pasó en la Expo 92”. Y la tercera es la película en cuestión, “que creemos que no va a contar con Sanlúcar, ni siquiera la mencionará, según las informaciones que se están publicando” sin que el Ayuntamiento rompa su “silencio” para, al menos, quejarse.

Lo dicho, indignación.