En marcha una campaña de recogida de firmas por “una Sanlúcar limpia”

La Plataforma Cívica para Mejorar Sanlúcar ha iniciado una campaña de recogida de firmas para reclamar una ciudad “limpia”.

Esta iniciativa, que lleva a cabo a través de la plataforma digital de peticiones change.org y también en formato papel, aduce que la limpieza es una carencia evidente de Sanlúcar, “una ciudad que es un tesoro al sur de España, con un potencial turístico y económico abrumador, una rica gastronomía, una rica agricultura y pesca, y una excelente ubicación y clima”.

Según esta plataforma, “Sanlúcar está sucia, abandonada por los gestores públicos”. “Tenemos unas ordenanzas municipales de limpieza y mantenimiento de jardines que se incumplen cada día. No hay zona que no tenga una postal desoladora de suciedad y caos, una postal que para nada nuestra ciudad merece. No olvidemos que el servicio de limpieza nos cuesta casi 5 millones de euros”, argumenta.

A su juicio, “el cumplimiento de estas ordenanzas en su totalidad, incluyendo el régimen sancionador, es la solución a este problema de suciedad”. “Los sanluqueños queremos recibir unos servicios decentes y óptimos acordes a los impuestos que pagamos”, concluye su petición dirigida al alcalde, Víctor Mora.

Esta misma semana, la Plataforma Cívica, que lleva varios meses en activo, se ha presentado públicamente como tal en un acto celebrado en el Círculo de Artesanos. “Somos ciudadanos que queremos mejorar nuestro municipio, ciudadanos que en lugar de quejarse en redes sociales o en las reuniones de amigos hemos pasado a la acción para aportar nuestro grano de arena para mejorar Sanlúcar”, sostiene.