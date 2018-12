La pérdida de los fondos del Profea enfrenta al PP y PSOE

La salida de Prado del Rey de los fondos PFEA (antiguo Per) por no estar al corriente en los pagos a la Hacienda Pública y la Seguridad Social enfrenta estos días al PSOE y al PP. Los diputados provinciales Isabel Moreno y Jesús Solís aseguran que la Diputación ha puesto todas las herramientas para evitar que el municipio perdiese los fondos pero el alcalde José Ramón Becerra (PP) “prefirió declinar toda ayuda y ahora los trabajadores pagan las consecuencias”.

Ambos diputados, junto al secretario del PSOE de Prado del Rey, Jesús Téllez, hablan de su inoperancia y han mantenido una reunión informativa en la Casa del Pueblo del municipio serrano para explicar a los trabajadores del campo, a los agentes sociales y a la ciudadanía, en general, “la situación que el alcalde ha generado respecto al PFEA. El municipio ha perdido 400.000 euros, que hubiesen supuesto 3.500 jornales y más de 100 contratos porque el alcalde se ha negado a gestionar los proyectos acorde a los plazos establecidos y a la normativa vigente al respecto, creyendo que está por encima de todo”. Solís explica que “desde la Diputación se han ofrecido varias alternativas al alcalde pradense, sin embargo, y según sus palabras textuales, todo eso se lo iban a solucionar a él sin nuestra ayuda, por eso es sorprendente verlo ahora lamentarse”. E Isabel Moreno añade que “todo es fruto de un capricho personal del alcalde pues desde la Diputación se le instó a que el proyecto que se ejecutase lo hiciesen en un bien de titularidad de la Diputación que estuviese en Prado del Rey, como ya se hizo en 2017, así se salvaba el programa de Garantía de Rentas en la localidad al no estar el Ayuntamiento al corriente con Hacienda y la Seguridad Social, pero el alcalde no quiso hacerlo en 2018, siguió adelante con la solicitud de otros proyectos inviables, sigue incumpliendo el asunto económico, por tanto, no puede beneficiarse del programa, y además presenta proyectos fuera de todo plazo”.

Por su parte, el alcalde de Prado del Rey, José Ramón Becerra , acusa al PSOE de usar la Diputación y la Subdelegación del Gobierno de España en la provincia, a través del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), de manera partidista para atacar al PP, dejando fuera del Plan de Fomento de Empleo Agrario (Profea) a 200 trabajadores del municipio. Becerra denuncia que “en la noche del martes, estuvieron en la sede del PSOE de Prado del Rey, no sé si como socialistas o como diputados de gobierno, pero sin ser capaz de explicar a los 200 jornaleros que se han quedado sin ayuda por qué han permitido que un municipio se quede fuera del Profea por primera vez en la historia”.

El regidor recuerda que “todos los años se han buscado soluciones para no dejar a ningún ayuntamiento fuera, incluidos los del PSOE cuando ha gobernado el PP, y evitar que se perdiera esta ayuda”. Igualmente, ha respondido a Solís afirmando que “desde el Ayuntamiento si hemos presentado la petición para entrar en el Fondo de Ordenación y liberarnos de la deuda de la Seguridad Social y Hacienda y los que se negaron han sido los socialistas de Prado del Rey”. Becerra insiste en afirmar que “el PSOE, si quiere, puede solucionar este asunto con un Plan de Ajustes y nos presten el dinero para pagar la Seguridad Social y Hacienda o que se cambien el proyecto por obras provinciales y que lo haga la propia Diputación”. El dirigente popular lamenta que “la gente del campo en Prado del Rey se haya quedado sin ayudas por un mero capricho político del PSOE”, insistiendo en afirmar que “a los que perjudican no es ni al PP ni al alcalde, sino a ellos, que necesitan los jornales, aquellos que bastantes sufrimiento pasan para que ahora ese dinero, que no sabemos dónde irá, no se invierta en la gente para poder tener sus peonadas”, afirma el regidor pradense. “Se nos niegan dos proyectos que suman casi 400.000 euros que significan 3.300 jornales y excluyendo a 200 trabajadores”, dice.