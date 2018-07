El nuevo acceso por Chipiona, "más cerca de ser una realidad"

El alcalde, Víctor Mora (PSOE), mostró ayer su "satisfacción" ante la aprobación, por parte de la Junta de Andalucía, del proyecto de mejora del acceso a la ciudad por la carretera de Chipiona en el tramo que une el Hospital Comarcal 'Virgen del Camino' y la glorieta de la carretera de Munive.

El regidor sanluqueño subrayó que esta actuación, que cuenta con un presupuesto que ronda los 3 millones de euros, "es una antigua reivindicación que cada día está más cerca de ser una realidad y que responde a la colaboración que vienen manteniendo la Consejería de Obras Públicas y el Ayuntamiento". Mora destacó que "el tramo en el que se va a actuar ha vivido una gran transformación en los últimos años, convirtiéndose en un gran punto empresarial gracias al polígono industrial La Palmeras y con un núcleo de población muy importante". "Además, es el principal acceso al hospital Virgen del Camino, punto de referencia sanitario de la comarca", añadió.

El alcalde resaltó, igualmente, que "con la mejora de este vial, que pasará a contar con dos carriles para cada sentido, no sólo se va a ganar en seguridad en materia de tráfico para los vecinos y empresarios, sino que también es un paso más en el desarrollo de la zona". Las previsiones de la Junta apuntan a que las obras comenzarán "a principios del próximo año".

De acuerdo con la información facilitada por la Administración autonómica, el proyecto aprobado recoge "la transformación de la carretera existente en una avenida-bulevar de más de un kilómetro con tres glorietas para facilitar el flujo del tráfico, compuesta por cuatro carriles -dos para cada sentido- separados por una zona ajardinada peatonal, aparcamientos, un carril bici en la margen izquierda y acerado".

Las obras incluirán la instalación de alumbrado público y otras infraestructuras urbanas, así como de los correspondientes servicios con una red de telecomunicaciones y cruces bajo la calzada de las líneas eléctricas. Esta actuación de la Junta se completará con plantaciones y mobiliario urbano, así como con la señalización necesaria.

La aprobación autonómica de este proyecto ha provocado otras reacciones en el ámbito político municipal. La portavoz de IU, Carmen Álvarez, manifestó ayer que "este anuncio supone que la justa e insistente reivindicación vecinal desde hace años, junto a las iniciativas de Izquierda Unida al respecto, han dado sus frutos ante la parálisis municipal, cuando no desidia, mostrada por Víctor Mora y compañía". La concejala izquierdista dijo esperar que "no sea un acto electoralista más dada la cercanía de los comicios autonómicos, se adelanten o no". "Estaremos vigilantes para que no se convierta en un nuevo incumplimiento de los muchos que la Junta tiene con Sanlúcar", agregó Álvarez en ese sentido.