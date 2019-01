La mejora del acceso del puente de Angorrilla es ya una realiadad

Las obras de estabilización de la zona de acceso al puente de Angorrilla, que han contado con medio millón de euros de recursos de la Diputación provincial, dieron ayer un paso más con el asfaltado del emplazamiento, con lo que culmina este proyecto de reparación ampliamente demandado por los vecinos.

Hay que recordar que esta vía interurbana que conecta mediante el puente de Angorrilla la zona baja de Arcos con la alta sufrió desprendimientos de una parte de la escollera de fijación de la ladera a causa de las lluvias hace unos cinco años, creando problemas de seguridad tanto a los vehículos y peatones que circulan por este sitio como a los vecinos de la urbanización la Gallarda.

“Es una obra muy demandada que ya es una realidad. Solo queda los trabajos de señalización, alumbrado y vegetación. Puede haber alguna incidencia en el tráfico en próximas semanas para ello, pero estos trabajos son ya una realidad”, aseguró ayer el concejal de Urbanismo, Manuel Garrucho, quien alabó la gestión del gobierno municipal socialista para desbloquear este tema. “Unos prometen mucho pero la realidad aquí está, una obra hecha por el gobierno socialista. Está demostrado lo útil de este acceso y la cohesión que le ha dado al pueblo”.

Por su parte, el alcalde Isidoro Gambín, añadió que era una obra prioritaria para el Ayuntamiento por temas de seguridad. “Hay un antes y un después. Había en el puente un problema de inseguridad con las escolleras agolpadas en el acerado, que impedía a los peatones a andar con normalidad. Este problema ya no está, se ha compactado el terreno para que no haya desprendimiento. Esto es una apuesta de seguridad para los vecinos. Hemos desbloqueado un problema que nos tenía preocupado desde hace años, que ningún otro gobierno lo hizo y lo hemos conseguido gracias a la financiación de la Diputación. Al Ayuntamiento no le ha costado ni un euro gracias a la gestión municipal”, dijo.