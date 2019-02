La Plataforma Cívica critica las “mentiras” del Gobierno municipal

La Plataforma Cívica para Mejorar Sanlúcar acusa al Gobierno local de “mentir” a la población al “anunciar a bombo y platillo que ha reducido la deuda municipal en 77 millones de euros”.

Este colectivo se basa en datos de la página web del Ministerio de Hacienda para asegurar que “la deuda viva en 2008 era de diez millones de euros y a finales del 2017, de 62 millones”. “No vemos la reducción de deuda por ningún sitio”, sostiene.

A juicio de la plataforma, “para presumir de buena gestión en una ciudad se debe trabajar mejor. Reducir y ahorrar no es recortar en servicios básicos, sino ahorrar facilitando esos servicios básicos de manera optimizada y ahorrando. Pero cuando tenemos una ciudad llena de suciedad, basura, baches, sin grandes inversiones, sin afincamiento de empresas que generen empleo, una ciudad líder en desempleados y un largo etcétera de desigualdades, no se puede presumir, a cuatro meses vista de unas elecciones municipales, de una gestión que no se ha hecho”.

En el mismo comunicado público, la plataforma pide a los ciudadanos que sean “menos conformistas” y “analicen la situación actual” de la localidad. “Que voten pensando en si quieren que sólo se limpie tres meses cada cuatro años”, afirma.