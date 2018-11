"La frustración es la mejor vacuna que tenemos contra la agresividad"

Según el diccionario de la Real Academia Española el verbo Frustar tiene tres acepciones.

1.Privar a alguien de lo que esperaba. 2. Dejar sin efecto, malograr un intento.

3.Dejar sin efecto un propósito contra la intención de quien procura realizarlo.

Es inevitable ver en dichas definiciones un matiz negativo; o al menos eso es lo que nos evoca. ¿Quién no se siente mal cuando no consigue lo que quiere? No obstante, a pesar de lo que la mayoría del mundo piensa, "la frustración nos ayuda a crecer y aprender".

Al menos así lo asegura Rocío Ramos-Paúl, la famosa psicóloga conocida como Supernnany, quien esta tarde ha estado en El Puerto ofreciendo una conferencia en el colegio El Centro Inglés. En este encuentro, que es el primero organizado por el centro para celebrar su 50 aniversario, la especialista ha tratado varios temas, como las normas y límites que deben ser impuestos en la educación de los niños y adolescentes.

"Tiene que haber límites para todos", aseguró Ramos-Paúl nada mas comenzar el acto. "Si yo no pongo límites y normas, el niño se termina creyendo el rey de la casa. Tienen que saber las consecuencias que conlleva su incumplimiento". No obstante, lejos de culpabilizar, Ramos-Paúl empatiza con los padres. "Esto que cuento le pasa a todo el mundo. No hay problema. Pero tenemos que ser conscientes de que es muy importante decir no y mantenerlo. Esto genera frustración en el niño, y es bueno que lo sienta".

Este último punto es el segundo tema en el que se ha detenido la especialista. "Las sensaciones y los sentimientos no son negativos ni positivos. Si decimos que no, estamos trabajando la frustración y con esto se consigue que el niño sepa manejar la agresividad y la ansiedad". Y aquí no hay vuelta de hoja: es necesario trabajarlo desde pequeño. Cuanto más pequeño sea el niño, más fácil será que lo aprenda. "Hay padres que no son capaces de decir que no al niño con tres años, pero pretenden que el niño luego diga que no al botellón cuando tiene 16".

Por último la psicóloga también habló de la importancia de inteligencia emocional. "Si no se tiene se aprende. Hay que mostrarle al niño el abanico de sentimientos y eso le va a permitir adaptarse mejor. Si los niños no sufren luego no tienen empatía con el otro".