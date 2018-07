Los empresarios temen el avance de las viviendas turísticas ilegales

"Qué pasaría en Andalucía si hubiera farmacias sin papeles, o zapaterías y bares sin control de sanidad", señalaba ayer el presidente de la Federación Andaluza de Hoteles y Apartamentos Turísticos, Manuel Otero, en referencia a lo que está ocurriendo con respecto a la vivienda de uso turístico ilegal, una competencia que cada vez resulta menos soportable para los empresarios del sector turístico.

Otero realizaba estas manifestaciones en el marco de un encuentro del Consejo Empresarial de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) que se celebró en el Hotel Barrosa Palace de Chiclana y al que también asistieron el presidente de dicho consejo, Miguel Sánchez; los presidentes de Horeca Aen ndalucía y Cádiz, Francisco de la Torre y Antonio de María Ceballos, y el presidente de la Asociación Andaluza de Viajes de Andalucía, Sergio García, entre otros empresarios.

Dicen que luchan contra una economía sumergida "de la que nadie se preocupa en Andalucía"

Miguel Sánchez coincide en que la proliferación de las viviendas turísticas ilegales en Andalucía es "un fenómeno que preocupa tremendamente" a los empresarios y que supone "una amenaza" para el sector. Así, denuncia que "hay más viviendas turísticas no regladas, y eso nos preocupa, como también nos preocupa la poca dedicación de las administraciones, de la Junta de Andalucía y las administraciones locales, para controlar este fenómeno". En esta línea, incide en que "no concuerdan" los datos de llegada de viajeros a la comunidad con los de pernoctaciones en hoteles y establecimientos reglados, y solicita "que las administraciones se pongan de acuerdo y le pongan coto a esto, que es un problema porque esa oferta no crea empleo ni riqueza, y es una economía sumergida de la que nadie se preocupa en la región".

Añadió que "somos una región que tenemos que competir con calidad, porque con precio no podemos por los altos costes de explotación de nuestra industria, y no podemos competir con otros mercados del arco del Mediterráneo. Incrementar esos costes es perder cuota de mercado y competitividad con otros países".

Por su lado, el presidente de Horeca Andalucía ha demandado a la Junta de Andalucía altura de miras para aprobar una nueva normativa de horarios de establecimientos públicos que atienda las necesidades de este sector. Asimismo, el presidente de Agencias de Viaje de Andalucía ha solicitado una pronta solución a la situación de la Alhambra y a la competencia desleal.

En el Consejo de Turismo de la CEA, según ha detallado su presidente, Miguel Sánchez, los hosteleros también han trabajado la propuesta de clasificación hotelera por puntos, que persigue que en Andalucía la clasificación hotelera se realice teniendo en cuenta distintos aspectos como los servicios y la modernización de los establecimientos, y no sólo las instalaciones como ocurre en la actualidad. "Valorar más otros temas que no sea que la habitación tenga unos metros, y que los pasillos sean más anchos o más estrechos. Dependerá de la Consejería de Turismo y de lo que tardemos en llegar a algunos acuerdos", ha remarcado Sánchez, quien ha detallado que esa forma de clasificar los establecimientos de alojamiento ya se sigue en varios países y en otras zonas de España.

Esa nueva clasificación incluiría los hoteles cinco estrellas gran lujo, modalidad que no tiene Andalucía ahora mismo.

Durante la reunión, el Consejo de Turismo CEA también ha mostrado su reconocimiento a Juan Llull, consejero delegado de Hipotels, por su dilatada trayectoria empresarial y compromiso con la industria turística andaluza y ha avalado su candidatura a los Premios Turismo de Andalucía 2018 en la modalidad de empresario.