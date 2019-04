El alcalde, Javier Ruiz, ha reclamado a la Junta de Andalucía que remita al Ayuntamiento la correspondiente resolución para “poder poner en marcha los planes de empleo que se anunciaron en septiembre pasado”, además de lamentar que no vaya a celebrarse en Rota la feria de emprendimiento provincial que “ya se había programado y coordinado” con la Administración autonómica para el próximo 30 de abril.

El regidor roteño ha asegurado que son dos cuestiones que “preocupan” al Gobierno local PSOE-IU, esperando que “no sean decisiones partidistas del nuevo Gobierno del PP en la Junta”.

En relación a los planes de empleo, Ruiz ha explicado que abordó su puesta en marcha con la nueva delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Ana Mestre, destacando que “permitirá la contratación de entre 110 y 120 desempleados de larga duración de la ciudad”. “Si bien la Junta alega problemas administrativos, vemos cómo sí están enviando las resoluciones de estos planes a otros municipios, mientras que no se manda a Rota, a pesar de que este ayuntamiento está atendiendo todos los requerimientos que solicita la Administración autonómica, donde no vemos esa agilidad a la hora de actuar”, apuntó. “Queremos pensar que se debe a un problema administrativo y no a que no se quiere poner en manos del Ayuntamiento esta herramienta por cuestiones electorales”, apostilló.

En cuanto a la feria de emprendimiento, ha criticado a la Junta por “quitarle a Rota” este evento “de manera unilateral y sin argumentos” para celebrarla en otro municipio y en otra fecha. El alcalde ha afirmado que el Cabildo “está intentando, aunque todavía sin éxito”, que reconsidere esa decisión.