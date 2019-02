Ciudadanos denuncia los “desperfectos” de la Plaza de Abastos

Ciudadanos (Cs) ha reclamado al alcalde, Víctor Mora (PSOE), que “entable un diálogo directo con los comerciantes de la Plaza de Abastos y comience a realizar las reparaciones oportunas” en el inmueble remodelado.

Su portavoz, Javier Gómez Porrúa, ha asegurado que “ha ocurrido lo que los placeros ya preveían: que saldrían numerosos desperfectos que dificultarían su día a día”. En una visita a las instalaciones, Gómez Porrúa ha lamentado que “el Gobierno municipal haga caso omiso a las reivindicaciones que continuamente están planteando”.

Cs ha aludido a deficiencias como “baños insuficientes según la normativa o cerrados como el de caballeros, problemas continuos con la extracción de aire, montacargas en mal estado o la mala filtración de las aguas que provocan malos olores”. “Son problemas muy importantes que repercuten en la calidad de los servicios y productos que ofrecen los placeros”, ha manifestado.

Según el portavoz de Cs, “en unas semanas –los socialistas- lo utilizarán como el logro de este mandato, pero seguro que el titular que usen no tendrá nada que ver con la realidad, que no es otra que el Gobierno municipal recepciona unas obras con multitud de errores y que, para colmo, no se preocupa en solucionarlos”.