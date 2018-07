"¿esto qué es, una obra de arte de esas modernas?", preguntaba una vecina de Puerto real al pasar por la calle de la Plaza y encontrarse con una montaña de muebles, bien colocados, con carteles que la vecina no alcanzó a leer. "Es basura, no una obra de arte moderno", respondía otras mujer. La iniciativa forma parte de la campaña que la delegación de Medio Ambiente está llevando a cabo en el centro de la ciudad y en la barriada Río San Pedro. "Todo esto es lo que se ha recogido en un solo día en lugares en los que no se puede depositar", explicó su responsable, María Merello. Se quiere llamar la atención de la ciudadanía y solicitar su colaboración "porque los recursos que hay son pocos y no podemos dedicarlos a corregir infracciones que, además, conllevan sanciones". Se recordó que hay un servicio de recogida de muebles que es gratuito y que también está ya funcionando el punto limpio móvil.