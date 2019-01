'The New York Times' recomienda Cádiz como destino turístico

Que las playas gaditanas o algunos de los pueblos blancos aparezcan en los listados de recomendaciones para viajar es cada vez más habitual. Ahora ha sido el periódico estadounidense The New York Times el que recomienda viajar a Cádiz en 2019, en un reportaje especial en el que señala 52 destinos del mundo, uno para cada semana del año.

Cádiz, situada en el número 50 del listado, comparte protagonismo con lugares como Las Vegas, las cuevas de hielo en Ontario (Canadá), Da Nang (Vietnam), los Montes Tatras (Eslovaquia) o la propia ciudad de Nueva York.

El reportaje no sólo llama la atención porque Cádiz comparta protagonismo con algunos de los destinos más sonados del mundo. Hay un detalle ha hecho que corra como la pólvora por las redes sociales. Y es que, en su versión en ingles, The New York Times sitúa a Cádiz en “Jerez, España”. Esa referencia a la ubicación desaparece si se consulta la versión del reportaje en español.

No es la primera vez que este rotativo se desorienta cuando ubica a Cádiz en el mapa. Hace unos años, en un reportaje dedicado al Carnaval, situaba a la ciudad “al norte de Gibraltar”

Ahora, en el especial de viajes se señala a Cádiz como una de las ciudades más antiguas de Europa, se destacan sus similitudes con La Habana y recomiendan algunos de sus restaurantes como Saja River, Código de Barras o El Faro, con una mención especial a El Puerto de Santa María y las tres estrellas Michelin del Restaurante Aponiente o el Alevante.

También viajan, esta vez sí, a la ciudad de Jerez, “cuna de los vinos que ahora forman parte de la lista de favoritos de sumilleres y creadores de cócteles” y a los pueblos blancos de la provincia, donde destacan a Vejer de la Frontera.