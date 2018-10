El Ayuntamiento aprueba la modificación del reglamento de Participación Ciudadana

El Ayuntamiento ha aprobado un nuevo Reglamento de Participación Ciudadana, que incluye novedades como la introducción en el Consejo de Ciudad a representantes de los diferentes espacios asamblearios, o el reconocimiento de la herramienta ‘Decide Puerto Real’ para la toma de decisiones sobre cuestiones esencialmente locales.

Con la aprobación en el Pleno, se le ha dado rango de reglamento a algunos aspectos que no estaban recogidos en la anterior norma. Así, por ejemplo, la plataforma “Decide Puerto Real”, se incluye en el artículo nº 20 “como herramienta de participación directa e individual para fomentar la participación en el uso eficiente y sostenible de la tecnología de la información y la comunicación”.

El artículo 21, por su parte, hace referencia a la participación de la ciudadanía que no se encuentra representada a través de colectivos organizados (personas que no pertenecen a una asociación, por ejemplo), pero que hasta ahora el reglamento no especificaba un medio concreto. En virtud de lo aprobado en el Pleno, son las asambleas los foros en los que las personas de manera individual pueden canalizar su participación. Se distinguen dentro del Reglamento las asambleas de zona, las asambleas temáticas y también las asambleas sectoriales, dirigidas a áreas o sectores concretos.

Otra de las grandes novedades de este Reglamento radica en la composición del Consejo de Ciudad, que aumenta en número incorporando los representantes de las distintas asambleas, y en la que se suprime la capacidad de decisión de los representantes políticos, que acuden (con voz pero sin voto) si algún colectivo o miembro del Consejo lo solicita, convirtiendo a la ciudadanía en la protagonista única de los debates y de las resoluciones de ese órgano.

Asimismo se realizan cambios formales derivados de la variación de nombre de algunos espacios, como el Foro de Juventud, que ahora es Espacio Joven o el Foro de Cooperación Internacional, que pasa a llamarse Puerto Real Solidaria. La edil de Participación Ciudadana, Mayte Sánchez, asegura que “debemos seguir trabajando en la dinámica participativa que hemos iniciado, para que tengan cabida cada vez mayor número de personas”.