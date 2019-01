El pleno de la Villa aprueba crear un “cordón sanitario” para frenar a Vox

Apenas una hora duró este jueves la primera sesión plenaria del año en el Ayuntamiento de Puerto Real. Algo nada habitual que no pasó desapercibido para el Partido Andalucista. “Cuando no traemos ninguna propuesta el pleno se queda vacío de contenido”, dijo el portavoz del PA, Alfredo Fernández, al alcalde, Antonio Romero.

Y es que solo dos mociones se debatieron. Una de ellas fue presentada por el PSOE y contó con la unanimidad de todos los grupos (Sí se puede, Equo, Partido Andalucista, Izquierda Unida y el propio PSOE).

Iba dirigida, sobre el papel, “a la defensa de la convivencia, las libertades y la democracia”, pero en la práctica fue una declaración de intenciones para frenar a los partidos de extrema derecha, dirigiendo el mensaje directamente a la formación Vox.

Así, se acordó “cerrar el paso a las fuerzas de extrema derecha, como Vox, estableciendo un cordón sanitario para que no lleguen al poder, y denunciar los discursos que inciten al odio, la intolerancia y la desigualdad”, dijo Elena Amaya, portavoz del PSOE, que dio lectura a la propuesta de acuerdo.

Como ni el Partido Popular ni Ciudadanos están presentes en el Ayuntamiento de Puerto Real, la moción proponía instar a ambas formaciones a que recuperen “el espíritu constitucional y los valores europeístas”.

Otro punto de acuerdo era la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres y la lucha contra la violencia machista. Impulsar desde el ámbito local un ‘Pacto por la Convivencia’ o “impedir que el discurso del odio se normalice” fueron otros de los puntos recogidos en la propuesta que todos los grupos respaldaron.

La otra moción aprobada estuvo encabezada por Si se puede y Equo y era la encaminada a evitar el uso de contaminantes hormonales. Para la explicación de la moción se contó con la participación de Daniel López, de Ecologistas en Acción, quien explicó los perjuicios de unas sustancias “omnipresentes” que contribuyen a la aparición de enfermedades.

Pero el equipo de Gobierno sólo contó con el apoyo del concejal de Izquierda Unida para sacar adelante la propuesta. Tanto el PA como el PSOE se abstuvieron. Ambos grupos se basaron, principalmente, en la falta de alternativas en caso de que se dejen de utilizar, por ejemplo, las fumigaciones de jardines.

“Ya apoyamos la propuesta para no usar glifosato, engañados porque era una mentira que existan alternativas a la mala hierba, y aquí estamos, convirtiendo a Puerto Real en ‘Villa Jaramago’”, dijo la portavoz del PSOE, Elena Amaya. También aludió la socialista a la Plaza de Abastos. “Si tan preocupados estáis por las partículas contaminantes, poneos a trabajar para arreglar el mercado que tiene los techos de amianto y no hacéis nada”, apunto. Sobre esto, la responsable de Medio Ambiente y Salud, María Merello, explicó que una empresa externa ha realizado análisis en el mercado y “no existe riesgo alguno por estas partículas en el mercado”.