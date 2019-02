El PA recoge las demandas de los empresarios de El Trocadero

Miembros del Partido Andalucista de la ciudad y de la formación Andalucía por sí, con su candidato, Fernando Boy, a la cabeza, mantuvieron este miércoles un encuentro con un reducido grupo de empresarios instalados en el polígono El Trocadero de la ciudad, para conocer de primera mano la situación en la que se encuentra la zona y recoger las demandas de éstos.

Según explicó al término del encuentro el portavoz andalucista, Alfredo Fernández, el objetivo de la reunión era que las necesidades de empresarios y trabajadores se puedan incorporar al programa electoral de AxSí para las próximas municipales.

Así, Fernández recogió propuestas para que se mejorase la iluminación de El Trocadero, para que se aumente la vigilancia o se mejore el servicio de limpieza en general para “acabar con la imagen de abandono que presenta la zona”.

Para el PA, el polígono no se encuentra en las mejores condiciones y no resulta nada atractivo para los futuros inversores que deseen implantarse en la ciudad. Un claro ejemplo es el elevado número de naves industriales y comerciales que actualmente no tienen actividad.

“El abandono del polígono tiene consecuencias muy negativas para la creación de empleo en el municipio, sobre todo en esta zona que está tan cercana al centro de la ciudad”, dijo Fernández después de trasladar a empresarios y trabajadores de El Trocadero, el compromiso de su formación de hacer suyas las reivindicaciones presentadas.