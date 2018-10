El PP critica que las tasas “siguen siendo las más elevadas de la provincia”

El PP ha criticado que el Gobierno local del PSOE “sigue manteniendo los impuestos y tasas más elevados de la provincia de Cádiz”.

Según la candidata popular a la Alcaldía, Carmen Pérez, las ordenanzas aprobadas para el próximo año “mantienen la elevada presión fiscal sobre los sanluqueños, porque congelar no significa abaratar las tasas e impuestos”. “Lo fácil que es hablar y no predicar con los hechos. El PSOE presume de querer bajar los impuestos, pero no trabaja para hacerlo. Esto es lo cómodo”, ha asegurado.

Pérez ha lamentado que el pleno sobre las ordenanzas fiscales “se ha limitado a aprobar una serie de rectificaciones legales y a actualizar los servicios concesionados”. “Otra vez los socialistas vuelven a congelar la gran mayoría de las tasas e impuestos a la espera de lo que hacer con el IBI, dependiendo de los Presupuestos Generales del Estado”, ha afirmado la portavoz del PP.

A su juicio, “los sanluqueños no se merecen estar sin presupuestos municipales año tras año y sin que se modifiquen las ordenanzas más altas de la provincia”.