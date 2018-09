Modesto Barragán se deja la piel pregonando la 'Feria del Paraíso'

Modesto Barragán la lió. Regaló el paraíso a los ubriqueños y a los de fuera, a los de aquí y a los que estaban en las antípodas, en el pregón que dio la noche del martes para inaugurar la feria local.

Barragán, "hijo de petaquera y petaquero", se llevó de calle al masivo público que se concentró en la Plaza de la Estrella para disfrutar del anunciado pregón del paraíso, ese que se hace con las entrañas y que saca a la luz la leche que se ha mamao; ese que estruja los sentimientos, que salta de la lágrima a la mayor de las carcajadas. El monaguillo de su pueblo, el que soñaba con piruletas, chocolates y tejeringos cuando llegaba su feria y hoy es director del programa de Andalucía Directo, de Canal Sur, se los llevó al huerto. Fue profeta en su tierra.

El periodista animó a la unión de todos para seguir haciendo grande a la marroquinería

"Te recordaré lo que la memoria te fue hurtando". Con estos compases arrancaba un emocionadísimo pregonero, mirando al cielo, faltándole el padre. Y así lo hizo. Recordó la infancia de pueblo, la del domingo vestido de limpio, la de la "chiburralea" de niños, la de los gañotes, la de los bailes agarraos, la de los voitomas, la de una lista interminable de apodos de "mi gente, la heredera de una estirpe ubriqueña para sacar a los suyos adelante sin traicionar. Vengo a proclamar mi paraíso porque me llama mi gente y eso no tiene precio para un locutor de pueblo", dijo.

Y en la Plaza de la Estrella, con el monumento a los petaqueros por testigo, se oyó el toc toc de la pata de cabra y la máquina de troquelar. Se trajo a la memoria a marroquineros de pro, a los viajantes de caminos infatigables, a los repujadores, al esfuerzo de generaciones por encumbrar la piel de Ubrique. Y también se habló de mujeres, de madres: la del pregonero, Paca Ríos, y la de tantos ubriqueños. De "petaqueras con mayúsculas", que cosen "con precisión y espaldas de hierro, artífices de lo que tenemos hoy", sentenció.

Modesto Barragán hizo un pregón de ayer, de hoy y del futuro. A través de imágenes y de grabaciones de audio, le devolvió la vida a muchos nombres del pueblo que ya no están. La magia del paraíso quiso que las estatuas de la plaza de la Estrella se vistieran de faralaes, preparadas para iniciar la feria que se celebra estos días. No olvidó el periodista el gran impacto que ha tenido la campaña que él mismo encumbró hace tres semanas bajo el lema #pieldeubrique, en redes sociales, que ha paseado la manufactura local por el mundo entero. Una campaña a la que se han sumado personalidades de todos los ámbitos, orgullo para este pueblo serrano. La presidente de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, el ex ministro Juan Ignacio Zoido, el torero Jesulín de Ubrique, los directores de Diario de Cádiz y Diario de Jerez, David Fernández y Rafael Navas, respectivamente; los cantantes Pitingo, María del Monte o la algareña Laura Gallego; compañeros de Canal Sur y de otros medios de comunicación y un sinfín de personas anónimas que han querido reivindicar lo de aquí, lo bien hecho.

En la noche del martes que abría la feria ubriqueña hubo tiempo hasta para la reivindicación. El pregonero mencionó también al "otro Ubrique", el que "agrede empeñado en vivir al día", el que no cumple y escatima en lo laboral. Por eso, reafirmó un sí rotundo "a la manufactura porque no es sólo pan para hoy y sí una tradición en la que todos han de ir de la mano" y "sin más ayuda que una pata de cabra y sin más publicidad que lo bien hecho", proclamó.

En la tierra del pregonero todo fue posible. Y hasta la sirena de la fábrica de Santa María, muda los últimos 45 años, la que llamaba a la faena de los petaqueros, sonó la noche del martes para anunciar que la feria de Ubrique, la del paraíso, ha dado comienzo.

La también periodista local Paqui Viruez fue la encargada de presentar al pregonero de este año de las fiestas patronales, en honor de la Virgen de los Remedios. Desde ayer los vecinos de este pueblo disfrutan ya de sus fiestas mayores con un programa para todos los públicos, que se extiende hasta el fin de semana y organizado por el Ayuntamiento local.