María José García Pelayo critica la “torpeza de los socialistas” por la pérdida de fondos ITI

La candidata al Congreso por el PP de Cádiz, María José García Pelayo, criticó ayer la torpeza de los socialistas a la hora de gestionar los fondos ITI para la provincia de Cádiz y que debido a la incapacidad del anterior gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía puede significar que Cádiz pierda 75 millones de euros de ayudas europeas que debían ir destinadas a la creación de empleo y acabar con desequilibrios en la economía provincial.

García Pelayo confía en que el escaso grado de ejecución del programa ITI así como la ridícula justificación de sólo se hayan justificado 800.000 euros de los 400 millones de ayudas ITI, “se deba a que los socialistas “son muy torpes y no a que hayan actuado de mala fe”. “Prefiero pensar que no saben gobernar –añade Pelayo– a que tuvieran la mala idea de frenar la posibilidad de creación de nuestra provincia porque no les interesa que haya trabajo sino sólo paro”.

La número uno de la lista del PP al Congreso de los Diputados destacó la gravedad de los datos aportados por el balance de ejecución de los fondos ITI y garantizó que el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía “se va a poner las pilar para conseguir que la ITI sea una revolución en materia de empleo y desarrollo económico y social para la provincia, en lugar de otra oportunidad perdida como se ha corrido el riego por culpa del PSOE”.

La candidata popular se refería así a las cifras que salieron a relucir en la reunión de la Comisión de Participación de la Inversión Territorial Integrada (ITI), que se celebró el pasado martes. Transcurridos cinco años del horizonte 2014-2020 de la ITI, de los 42 millones de euros del programa operativo Fondo Social Europeo (FSE), no se ha aprobado ningún proyecto hasta la fecha. En el encuentro se expuso que el 27,3% del importe aprobado en el marco ITI de Cádiz presenta “dificultades de gestión o ejecución”.

El viceconsejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Manuel Alejandro Cardenete, sostuvo el martes que “hay que ser realistas y hay que tomar decisiones sobre proyectos que ya han arrancado, que pueden arrancar o que hay que redefinir, para garantizar un grado óptimo respecto a los fondos europeos de la ITI de Cádiz, y que no se pierdan”.