Loaiza dice que en la Diputación "hay escándalos cada semana"

Por último, ha lamentado el giro de la Diputación, con la estrategia de la confrontación contra el Gobierno de Mariano Rajoy hasta la moción de censura. "Ahora al PSOE no le preocupa el peaje, las pensiones o la reforma laboral en la institución provincial. Irene García ha pasado tres años sin defender los intereses de la provincia ante la Junta para no molestar a Susana Díaz y ahora hará lo propio con el Ejecutivo para no molestar a Pedro Sánchez".

"Loaiza parece no enterarse de cómo se gestiona"

La diputada y portavoz del grupossocialista en la Diputación, Encarna Niño, ha manifestado que "Loaiza parece no enterarse de cómo se gestiona la Diputación, a pesar de que ha sido presidente, y no sabemos si es por amnesia selectiva o por frivolidad lo que le lleva a mentir de manera deliberada". Niño afirma que "no es verdad que la Diputación esté endeudada, ya que hemos rebajado hasta en 60 millones de euros la deuda financiera y tampoco que haya falta de transparencia, ya que nos avalan los datos". "Y mucho menos que no se haya invertido, pues sólo en empleo han sido más de 40 millones de euros", señaló.