Laura Ruiz defiende su inocencia ante su investigación por hostigamiento

La concejal del PP en el Ayuntamiento de Algeciras Laura Ruiz defendió ayer su inocencia después de que este periódico informase en su edición de ayer que la edil tendrá que declarar como detenida por haber cometido un supuesto delito de hostigamiento hacia el abogado de su ex marido. "He de decir que soy inocente de los hechos de los que se me acusan y que espero se aclare la situación cuanto antes", indicó Ruiz en un comunicado. Tras conocer la noticia, PSOE e IU solicitaron su dimisión o su destitución por parte del alcalde, José Ignacio Landaluce, que defendió su presunción de inocencia y pidió respeto para la concejal hasta que sea juzgada.

Según pudo conocer este diario, las indagaciones policiales apuntan a que la concejal del equipo de gobierno del PP habría puesto en una web un anuncio por palabras ofreciendo servicios sexuales, en principio dirigido a un público masculino, donde el número de teléfono de contacto correspondía al del letrado. Por este motivo Ruiz deberá comparecer acompañada de su abogado el próximo día 10 en la Comisaría de la Policía Nacional de Algeciras.

"Lamento el daño que algunos medios de comunicación están realizando tanto contra mi persona, en este asunto y otros de índole personal, como a mi familia, que ha vivido con la normal preocupación un caso de separación que nada tiene que ver con mi actual trabajo. Sin ni siquiera llamarme o informarme de lo que se iba a publicar, han cargado una vez más contra mi persona, demostrando poca ética profesional y tener un único objetivo, desprestigiar mi trabajo", afirmó la concejal.

Tras conocer la noticia, PSOE e Izquierda Unida solicitaron la dimisión de la concejala o su destitución por parte del alcalde, que salió en su defensa. "Los miembros de la oposición no ven a la persona que sufre esta situación, que es compañera suya de corporación. Tampoco tienen en cuenta a su familia pidiendo su dimisión o un cese sin que la justicia haya dicho si es culpable y no lo es", dijo el primer edil.

Juan Lozano, secretario general local del PSOE de Algeciras y candidato a la alcaldía, indicó que la noticia es una "situación desagradable" y pidió al regidor que adoptara algún tipo de medida. "Se llena la boca (a Landaluce) diciendo que la imagen de Algeciras tiene que cambiar. El alcalde tiene la oportunidad de hacerlo y le exigimos desde el PSOE el cese inmediato de Laura Ruiz. No es la primera vez que protagoniza un hecho de estas características. Es un personaje público y ya vimos que salió a la calle en pijama y con el perro sin correa. Ya le pasó y el alcalde le hizo pagar la multa que se autoimpuso. No podemos tener al frente de estas concejalías a una persona así. Qué le va a decir a los alumnos en los colegios, ¿que hay que ser educados? Exijo al alcalde su cese inmediato. No es para tomarlo a broma porque vuelve a poner a Algeciras donde no queremos que esté. Al alcalde ya le está faltando tiempo", criticó Lozano.

El alcaldable socialista también se refirió a la labor como concejal de Laura Ruiz. "No es sólo un problema de imagen, sino también de trabajo. Algeciras perdió una subvención para la guardería de la zona sur por su falta de trabajo", afirmó.

El concejal de Izquierda Unida José Luis Alcántara también exigió el "cese fulminante" de la delegada de Educación, Pesca, Medio Ambiente y Alumbrado: "No puede seguir ni un minuto más representando al pueblo de Algeciras. La delegada de educación no puede ser una persona con tanta falta de ética, teniendo en cuenta además que no es la primera vez que esta concejal ha salido en los medios por motivos no precisamente de su gestión como delegada, sino más bien por falta de ética e incumplimientos normativos", indicó.

Los partidos políticos La Voz de Algeciras y Libres Algeciras, que no cuentan con representación municipal, también solicitaron el cese de la edil.

Según las fuentes consultadas, a raíz de la publicación del citado anuncio, el abogado comenzó a recibir una catarata de llamadas telefónicas interesándose por los servicios anunciados, por lo que se decidió a interponer la correspondiente denuncia ante la Policía.

La investigación llevada a cabo por los agentes especializados en delitos informáticos condujo hasta una dirección IP -número que identifica sin equívoco la conexión de una computadora, tableta o teléfono inteligente- utilizada de forma habitual por Laura Ruiz. La relación nada amistosa entre la concejal del equipo de gobierno y su ex pareja llevó a la Policía a determinar que era ella quien estaba detrás de la publicación del citado anuncio.

La Policía, teniendo en cuenta el arraigo de Ruiz en la ciudad y de que se trata de un delito menor, ha optado por cerrar la investigación llamándola a declarar sin necesidad de practicar su detención previa. Lo hará en calidad de detenida para garantizar todos sus derechos procesales y darle la oportunidad de reservarse ante los agentes alguna información o incluso de mentir, una posibilidad que la ley otorga a las personas investigadas o acusadas.