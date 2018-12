José Ortiz no será parlamentario si sigue como alcalde de Vejer

La aplicación de la Ley 9/2011, de 5 de diciembre imposibilita al alcalde de Vejer, el popular, José Ortiz, tomar posesión de su acta de parlamentario andaluz el próximo 27 de diciembre, a no ser que renuncie a su cargo como mandatario del municipio.

La duda que ha mantenido Ortiz durante toda la campaña se resolvía en el acto de encendido del alumbrado extraordinario de Navidad, donde exponía que “Muchos me preguntan por la calle qué voy a hacer finalmente, si me quedo en la Alcaldía o me voy al Parlamento. Como todo lo que soy es gracias a Vejer, he decidido que continuaré como alcalde", aseguró el popular ante varias miles de personas que aguardaban el encendido del alumbrado y un concierto de los gaditanos Andy & Lucas.

Esto supone, a día de hoy, que no podrá tomar posesión de su acta de parlamentario el próximo 27 de diciembre y que el Partido Popular (PP) de Cádiz deberá correr el turno de la lista con la que Ortiz se presentó a los comicios del 2 de diciembre. Su lugar lo tomará la popular algecireña, Pilar Pintor, quien de momento no tiene "oficialidad" a este nuevo puesto en el Parlamento Andaluz.

Así, por mucho que el regidor vejeriego insista en que quiere ser alcalde y parlamentario, y que haya pedido al equipo negociador popular que lleve este asunto a las altas instancias para que la próxima semana se incluya en un posible acuerdo de gobierno con Ciudadanos para gobernar la Junta de Andalucía, esa Ley no se podrá cambiar antes de que culmine este mes.

Aunque ambos partidos aceptasen ese cambio, el día que tomen posesión los 109 parlamentarios, si Ortiz está, ha tenido que dimitir antes como alcalde, lo que precisaría de un desmentido de lo que expuso públicamente este jueves 6 de diciembre a sus paisanos. Otra cuestión sería que en las próximas dos semanas se aceptase ese cambio de Ley y que se produzca en los primeros meses de 2019, justo antes del periodo oficial para registrar las listas a los comicios municipales previstos para mayo.

El anuncio de José Ortiz ante sus paisanos ha generado diversas reacciones. La primera de ellas llega de la secretaria provincial de los socialistas gaditanos, Irene García, quien ha pedido la dimisión de José Ortiz como alcalde de Vejer por lo que considera un “engaño al electorado”.

García, ha calificado de "absoluto desprecio a la ciudadanía y fraude" la posible intención de José Ortiz de renunciar a su acta de parlamentario, tras presentarse como número uno por la provincia, por lo que entiende como "el trueque de sillas por asuntos internos en una reprobable utilización de las instituciones públicas", por lo que ha pedido "su dimisión".

García ha llamado la atención sobre el engaño, "no solo hacia los votantes del PP, sino especialmente a todos los gaditanos que acudieron a estas urnas a sabiendas de que él ya tenía que haber renunciado al día siguiente cuando tomara su acta de parlamentario y que ocultó en un principio".

"Mucho nos tememos que detrás de esto haya un trueque, un intercambio de sillas que responde a asuntos internos y que se utiliza no ya la Alcaldía de Vejer, sino también lo respetable que es un acta de parlamentario para representar a la provincia en el Parlamento andaluz y que se ha usado como trampolín político", ha añadido Irene García.

A este respecto, José Ortiz, ha criticado que el PSOE, "y precisamente Irene García, critique algo que no se ha dicho ni se ha producido, cuando se presentó para alcaldesa de Sanlúcar y se fue para ser secretaria provincial del partido". "Irene García no es nadie para dar lecciones y lejos de estar atenta a los demás, que se preocupe de la situación de su partido", ha afirmado.

El alcalde de Vejer ha insistido en que "no" se va y que seguirá en la política local de su pueblo "contribuyendo a que el municipio y sus ciudadanos crezcan y estén en el lugar de privilegio que se merecen".