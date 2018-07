Insomnia: Cine de terror en El Puerto

Desde hoy y hasta el próximo sábado 28 de julio, El Puerto acoge la tercera edición del Festival de Cine Fantástico Insomnia. Tres sesiones dobles, los días miércoles, jueves y viernes, y otras tres con una sola proyección, es la oferta de un festival idóneo para los amantes del cine de terror. Una cita que lleva tres años luchando por impulsar este género cinematográfico en el municipio portuense y que este 2018 trae novedades. Las proyecciones serán a las 22.30 y a las 00.00 horas (las jornadas de doble sesión) en el patio del edificio San Agustín, en la calle Jesús de los Milagros. Además, para el último día está prevista la proyección del filme español Errementari en los Multicines de Bahíamar y se celebrará una gala de clausura con la presencia de su director Paul Urkijo.

Gran parte de las cintas previstas para el festival se verán en versión original, siendo la mayoría de ellas estrenadas en Andalucía y habiendo sido proyectadas ya en el Festival de Cine Fantástico de Sitges. Este ciclo de cine que cada año va despertando más interés en el público arranca hoy a las 20.30 de la tarde con un concierto de la Dark Side Symphonic Band en la Plaza del Castillo. Esta orquesta ofrecerá algunas sinfonías de bandas sonoras oficiales de películas fantásticas reconocidas. Más tarde, se visualizará la película de inauguración, Game of death, de los canadienses Sébastien Landry y Laurence Morais-Lagace. Para mañana martes está prevista una jornada especial. Se proyectará The Killing of a Sacred Deer, una cinta británica de 2017, dirigida por Yorgos Lanthimos y protagonizada por los conocidos Colin Farrell y Nicole Kidman. Será el único día en el que haya que pagar la entrada, que tendrá un coste de tres euros en taquilla. La edad mínima recomendada para la visualización de casi todas las películas durante el festival es de16 años.

Desde Insomnia han querido destacar el gran trabajo que están llevando a cabo por desarrollar este festival y fomentar el mundo del cine fantástico en El Puerto, señalando que están desarrollando ideas y proyectos para las siguientes ediciones. "Queremos que El Puerto sea referente en el mundo del cine de terror, aunque tardemos años en conseguirlo", señalaba Manuel Quintero, responsable de la cita, agradeciendo el impulso que desde El Puerto se le ha dado.