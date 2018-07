Hoy se espera el veredicto del caso del crimen de la calle Fate en Jerez

El jurado popular que deberá aportar un veredicto sobre el caso conocido como el crimen de la calle Fate, en Jerez, ya está deliberando. Fue ayer, a la una de la tarde, cuando se les entregó el objeto del veredicto. Es decir, las preguntas a las que deberán responder para aportar luz sobre la esencia del caso y, que de esta forma, los magistrados de la Sección Octava de la Audiencia Provincial puedan dictar sentencia.

A estas alturas, el acusado, que se sienta en el banquillo por un asesinato, se puede considerar exonerado de dicho cargo. Tras las largas sesiones nadie puede sostener que "baja" de Madrid hasta Jerez para matar a quien fuera su amigo en tiempos. No en vano, resulta determinante el hecho de que el único arma de la que hay constancia en el juicio está en posesión de la propia víctima. Es algo que informa de una forma absolutamente sincera una hermana del fallecido así como una camarera amiga suya.

Ayer comenzaron a deliberar sobre la culpabilidad o inocencia del acusado

Pese a ello, que no fue asesinato, no implica ni mucho menos que el jurado deba pronunciarse sobre si fue un homicidio, es decir, una muerte sobre la que no hubo planificación alguna. En dicho delito hay muchas variantes, tales como si se produce un arrebato pasional, un interés de lucrarse (robo) o la intención de cobrarse una venganza. Pese a que se estuvo esperando hasta altas horas de la noche de ayer, todo hace indicar que será a lo largo del día de hoy cuando los miembros del jurado popular alcancen un acuerdo que permita entregar el veredicto al tribunal.

El juicio por el crimen de la calle Fate se ha desarrollado en las instalaciones de la Audiencia Provincial con sede en Jerez durante las tres últimas semanas. Han sido un total de dieciséis sesiones (contando la de ayer) a las que el acusado, el madrileño de origen segoviano José María Pérez, acudió esposado y fuertemente custodiado por agentes del Cuerpo Nacional de Policía.