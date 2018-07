El Gobierno español protestará ante las autoridades británicas por el incidente con un pesquero español

El Gobierno español presentará una "protesta enérgica" a las autoridades británicas después de que la Policía Real de Gibraltar haya intervenido este miércoles un pesquero español en aguas próximas a Gibraltar, según han informado fuentes de la Oficina de Información Diplomática.

Las fuentes no han precisado cómo se materializará la protesta. España no reconoce aguas territoriales a Gibraltar, únicamente las del puerto; así, considera que las aguas adyacentes al Peñón son españolas, puesto que no se cedieron en el Tratado de Utrecht.

Según ha informado este mismo miércoles el Gobierno de Gibraltar, su Policía Real ha intervenido un pesquero español y ha detenido a sus tres tripulantes, acusados de contravenir la Ley de Protección de la Naturaleza y debido a que el pesquero "se negaba a acatar sus instrucciones".

El incidente ha tenido lugar sobre las 8.00 horas de este miércoles, cuando efectivos de marina de la Policía han respondido a una solicitud de asistencia del Departamento de Medio Ambiente.

La Policía Real de Gibraltar utilizó "spray incapacitante"y afirma que "tuvo que tomar medidas sobre uno de los tripulantes en respuesta a su comportamiento agresivo". Cuando se tranquilizó y la tensión disminuyó, se procedió a denunciar a los tres miembros de la tripulación.

Precisamente, este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido su primer encuentro con la jefa del Ejecutivo británico, Theresa May, en el marco de la cumbre de la OTAN en Bruselas.

Durante su reunión, Sánchez ha planteado a la 'premier' británica la situación de los ciudadanos del Campo de Gibraltar tras el Brexit, según fuentes de la Moncloa, que han descrito el encuentro como "muy constructivo".