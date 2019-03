A Germán le crecen los enanos

El presidente local del Partido Popular en El Puerto y candidato a la Alcaldía por esta formación para las elecciones del próximo 26 de mayo, Germán Beardo, no gana para disgustos. Si hace poco más de dos semanas uno de los ex secretarios generales de la formación, Isidoro Seco, lanzaba graves acusaciones en su contra por unas supuestas irregularidades en las cuentas del partido, esta semana otro de los pesos pesados de la formación en los últimos años, Francisco González Contreras, remitía una dura carta a los miembros del comité ejecutivo local del PP en la que entre otras cosas anuncia su inminente baja del partido.

González Contreras, que hasta hace unos días ha formado parte de los órganos local y provincial del partido, se despacha sin tapujos en un escrito al que ha tenido acceso este periódico, en el que carga con dureza contra la “ambición” del presidente local y candidato y contra la manera de hacer las cosas del presidente provincial del PP, Antonio Sanz, de quien dice que “los órganos del partido son pura comparsa en sus manos”.

González Contreras, que fue elegido secretario general del PP portuense en 2009, con el ascenso de Alfonso Candón tras el relevo de Aurelio Sánchez Ramos -permaneciendo en el cargo hasta la entrada de Isidoro Seco, en 2014- considera que el PP ya no es “esa familia de la que todos nos sentíamos parte” y considera que se ha convertido “en un instrumento manipulado para conseguir las ambiciones de algunos”. Sin ocultar su decepción por el rumbo de la formación en los últimos meses, González deja por escrito que “el candidato ha ido alejando a todo aquel que fuese un obstáculo para sus aspiraciones políticas”, acusándolo de haber apartado incluso “a su gran amigo Damián (Bornes), al que llamaba hermano, y a la familia Porras, tan implicada y trabajadora siempre sin pedir nada”.

González Contreras asegura sentirse “desilusionado” y afirma que no quiere acabar “como Isidoro”, quien según él “no se merecía que le apartaran de su cargo con tan poco estilo”.Según recoge en el escrito remitido al comité local, el secretario general de la formación considera que Beardo tiene trazada una hoja de ruta que no termina en la Alcaldía, sino que aspira a convertirse en diputado nacional, “lo que le dará la estabilidad económica definitiva, que es lo que pretende”.

Los militantes del partido ven con recelo la elevada incorporación de fichajes externos

Otro de los temas que aborda González Contreras en su escrito es el malestar de los militantes del partido ante la avalancha de fichajes anunciada por el candidato, de cara a las próximas municipales. Contreras lamenta “el nombramiento por etapas de las personas que acompañarán al candidato como concejales, sin estar constituido el comité electoral. Ahora dicho comité se los tiene que tragar con papas. A todo esto al menos habría que haberle dado apariencia de democracia interna. ¿cuántos puestos de la lista van a quedar para los militantes del partido?", se pregunta.

Para González “la política es una actividad muy noble, pero la estropean las personas que quieren ejercerla por tener poder o ser” y añade que en su opinión “un perfil negativo de un candidato para un cargo público es el de no tener un puesto de trabajo al que poder regresar cuando se termine la actividad política”.El ex secretario general de los populares portuenses reconoce haber perdido el entusiasmo y admite que su escrito pueda ser entendido como un “pataleo”, al tiempo que pide a los miembros del comité ejecutivo local “que nadie os manipule, porque si no perderéis vuestro ser”.