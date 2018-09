García Montero confirma la reapertura de la sede del Cervantes en Gibraltar

El Instituto Cervantes ha iniciado los trámites para reabrir su sede de Gibraltar, según ha confirmado su director, Luis García Montero, que ha anunciado además la inauguración de otra sede en Washington, un aumento del 5% en los próximos presupuestos para esta institución y la inauguración de un Museo de la Lengua en Madrid.

En una entrevista con Efe, García Montero confirmó la reapertura de la sede que había en Gibraltar, la cual se inauguró en 2011 y se cerró en 2015 por motivos políticos. "Los resultados que tuvo el Instituto Cervantes en Gibraltar fueron muy importantes y ahora con la salida de la Unión Europea de Gran Bretaña interesa mucho, diplomática y culturalmente, tener un punto de referencia allí", ha destacado.

García Montero dijo también que no comprendía cómo el Cervantes no cuenta con una sede en Washington, "la capital del mundo", especialmente en un momento en el que se vive "una situación histórica difícil" en la que se están generando "ofensas" al español y a algunos países de la comunidad hispanohablante. "Cada vez que oigo una ofensa contra un mexicano, me siento también ofendido, y cada vez que oigo un desprecio a la lengua que hablan los mexicanos me siento también despreciado", ha indicado el director del Cervantes, que cree que sería muy importante "mandar un mensaje de diplomacia cultural para defender la hermandad de todo el ámbito iberoamericano" desde Washington con una sede que le gustaría que estuviera en 2020.

Además de estas dos sedes, el Instituto Cervantes abrirá próximamente otra en Dakar (Senegal).