El Consistorio ordena el desmantelamiento de la vaqueriza de La Matea

El Ayuntamiento ha dado un "ultimátum" al ganadero de la vaqueriza de la avenida La Matea para que "desmantele esta explotación antes del 30 de noviembre", según ha informado el portavoz del Gobierno municipal.

Daniel Manrique de Lara ha asegurado que la "desaparición" de dicha vaqueriza "no tiene vuelta atrás", precisando que si el ganadero no atiende el requerimiento del Consistorio, esta administración actuará "de manera subsidiaria,es decir, con cargo al titular" de la misma. Tras años de negociaciones sin éxito para trasladarla, el plazo fijado se deriva de la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo de Cádiz sobre este asunto, que "avala la actuación del Ayuntamiento" al disponer que "el ganadero no puede seguir con la actividad y tiene que desalojar esta explotación, que, debido a la expansión urbanística, ha quedado emplazada en una zona prácticamente urbanizada, causando constantes problemas de malos olores y salubridad a los numerosísimos vecinos de la zona".