Vicesecretaria de patafísica

Si es que no os enteráis porque no tenéis educancia ni agricultura, piltrafillas: las mentiras desorejadas de Noelia Núñez (las llama, para rizar el embuste, “error”) no son tales, sino un ejercicio vanguardista, el último de los ismos literarios. Ni la Núñez creacionista ni la Ayuso más dadá, arrabalesca y arrabalera si hace falta (que tantos y tan buenos ratos de teatro pánico nos está dando, con toques ontológicos del nivel “No sé exactamente lo que he dicho, es lo malo que tiene hablar por mí sin ser yo”), están solas: la política, la academia y el mundo de la empresa hace tiempo que dieron un golpe de estado en los Institutos de Altos Estudios Patafísicos y plagiaron su rimbombante nomenclatura, usurpando y malversando la ciencia de las soluciones imaginarias y empleándola para nada bueno. Qué pena que esto la UCO no lo investigue.

Si el Collège de Pataphysique de París creó subcomisiones como la de Incompetencia Realizadora, la de Epifanías e Itifanías, la de Ciencias Inexactas o la Subcomisión de las Formas y de las Gracias (a cargo de Marcel Duchamp), ¿por qué no iba el PP a nombrar a Núñez vicesecretaria de Movilización y Reto Digital, mismamente? Altos cargos públicos y privados; cursos y másteres; consejerías y subsecretarias ministeriales tienen nombres largos como de cofradía y harto delirantes. No solo al mundo de la literatura, sino también al deslenguado y sabio pueblo, nos han sisado el arma secreta del disparate, que nos servía para poner contra las cuerdas la falsía de la Realidad, no para apuntalarla a su avío como hace el poder. Así, el albañil se autoproclama teniente de hormigoneras, o a un ferroviario con ínfulas sus colegas lo renombran como el marqués de la Renfe; así mi sobri dice ser domador de gallinas y mi padre me rebautiza, si me pongo señoritinga, como Inés del Sotomayor y otras Hierbas. Y así Valle llamó marquesa de Bradomín a la Pisabién, Miguel Hernández fue perito en lunas y Giménez Caballero –lo recordaba Sánchez-Moliní–, inspector de alcantarillas. En una viñeta de Forges, una estudiante le cuenta a otra que había suspendido Lampurdancia Cognoscitiva. ¡Con lo bien que iba en Teoría de Fenoslasgos y Talqueansí!... La patafísica al poder, antes de que el poder degluta la patafísica.