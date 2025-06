El Universo conocido

Las hipérboles es lo que tienen, que excitan la reducción al absurdo. El alcalde dijo el otro día que la candidatura del carnaval de Cádiz a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad era la mejor “del universo conocido”, lo que me lleva a pensar en Blade Runner, el histórico monólogo de Rutger Hauer “He visto cosas que no creeríais . Naves en llamas más allá de Orión. Vi Rayos-C brillar en la oscuridad junto a la Puerta de Tannhauser. Todo esto se perderá como lágrimas en la lluvia”. Me imaginaba a Bruno García como el replicante Roy Batty con su sesión de baño y masaje al pueblo soberano, que siempre agradece esos elogios tipo “qué bonito está mi Cádiz, qué bonita mi ciudad”. Yo podría decir algo parecido metidos en hipérboles: “Cádiz es la ciudad más sucia de España, de Europa, del mundo, del universo conocido” por citar algo de directa responsabilidad del alcalde y de fácil comprobación, baste salir a cualquier otra ciudad para comprobar la cochambre, la pringue , la mugre de nuestras calles. Ya no se le puede echar la culpa al Kichi, este gobierno lleva dos años y las cosas no cambian, si acaso van a peor: las calles pegajosas, enseres dejados de cualquier manera, restos de cualquier cosa, papeleras a rebosar, muebles y bombonas de butano tirados en cualquier esquina. Se nos anunció a bombo y platillo una policía secreta que iba a acabar con los abusos, con la guarra de Doctor Zurita y el guarro de la Alameda que sacan la basura por las mañana, que bajar la basura después de las 9 debe ser problemático. Por citar una ciudad del universo conocido: en Tokio no hay papeleras porque la gente guarda los desperdicios para echarlos en la basura de su casa, en esta misma ciudad está prohibido fumar en las calles para no tirar colillas o no se puede comprar un coche si no acredita tener una plaza de aparcamiento. Quizás los tokiotas son un poco marcianos, pero si alguien va Sevilla, a Málaga, incluso a Jerez, las ciudades están más limpias, eso por no mencionar cualquier otra de Europa, sin necesidad de visitar otra galaxia. Yoda le diría a Bruno “hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Que la fuerza te acompañe”. Está muy bien lo del carnaval patrimonio inmaterial, pero no sirve para nada, basta comprobar el gatillazo que ha supuesto la misma declaración para el flamenco, es un ejercicio masturbatorio sin la menor consecuencia, como el silbo gomero, por decir algo, pero qué bonito es Cádiz, que tenemos un carnaval que es el mejor del universo conocido, qué digo, hasta del desconocido, del Big Bang hasta el momento presente.