El tranvía va a su ritmo

El tranvía de la Bahía de Cádiz va piano, piano. Como todo lo que prometen por aquí. Ya se ha empezado a hablar de la segunda línea del tranvía (la que llevaría al campus de la UCA en Puerto Real), cuando todavía no está funcionando la primera línea. Principios necesitan las cosas. Llenar Andalucía de tranvías fue una decisión del PSOE cuando gobernaban en la Junta, un regalo venenoso que después se han encontrado el PP y Ciudadanos para continuarlo a regañadientes. Llenar Andalucía de tranvías tenía por objetivo que en otras provincias no se molestaran por las inversiones de la Junta en los metros de Sevilla, Málaga y Granada. A lugares donde jamás llegará el metro les adjudicaron tranvías. Y en otras donde sí hay metros, como en Sevilla, llamaron a su tranvía Metrocentro, paralizaron las nuevas líneas y les dieron gato por liebre.

En la Bahía de Cádiz no lo han llamado metro ligero. Ha sido un detalle. ¿Cómo llamarlo metro ligero, si tarda una hora desde Chiclana hasta Cádiz? En una hora se puede ir andando desde Cádiz a San Fernando, como en el antiguo tranvía, que llegaba a La Carraca. Mariano Rajoy decía que él caminaba a una velocidad de siete kilómetros por hora, o algo así. Mariano Rajoy no sería capaz de adelantar al tranvía de Cádiz a Chiclana, que tardó una hora en recorrer 24 kilómetros. Mariano Rajoy es gallego como Alberto Núñez Feijóo, pero ya no le importa a nadie si va más deprisa o más despacio. No es como cuando le ponían un paparazzi en su casa, para ver si se saltaba los confinamientos y se iba de marcha.

El tranvía de la Bahía no es cono el AVE, sino que circula a la velocidad de un tren botijo, sobre poco más o menos. En 2019, el ganador de la última media maratón de la Bahía (21,097 kilómetros), Luis Figueroa, tardó 1 hora 13 minutos 24 segundos, por lo que podría competir con el tranvía de la Bahía. En el tiempo que tarda ese tranvía en ir desde el polígono de Pelagatos, en Chiclana, hasta la estación Término, en Cádiz, se puede llegar en un coche privado desde Cádiz a Sevilla, por la autopista, y sin peaje, de momento, aunque pagando la gasolina a precio de brazalete de diamantes. Todo depende de cómo se mire. Después dirán los ecologistas y los martínvilistas que se debe potenciar el transporte público, en vez del privado. Pero en un coche tardas media hora menos que en el tranvía.

Pelagatos es un nombre precioso para un polígono. Desde Pelagatos hasta la estación de la plaza de Sevilla gaditana hay 24 kilómetros. Pelagatos parecen los que proyectaron el tranvía. Cuando se inaugure, dirán que es "un día histórico" para Chiclana y la Bahía de Cádiz. Faltaría más.