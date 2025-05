The show must go on

No sé cómo la provincia de Cádiz puede seguir sin un director de la Oficina de Artes Escénicas como tiene Badajoz. Vamos de mal en peor. Los teatros de la provincia no tienen a nadie para darle impulso. Diría más: el año que viene es el centenario de Manuel de Falla y no tenemos a nadie del nivel y la categoría de David Sánchez Pérez-Castejón que coordina los conservatorios de Badajoz. ¿Cómo podemos estar sin alguien así? Da igual que no sepa dónde está su despacho, ya quisiéramos en Cádiz una persona que se encargase de estos asuntos, sin importar si es asesor o funcionario, si su puesto se creó ad hoc o hubo un proceso selectivo público que garantizase los preceptos constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Ante el talento solo queda apartarse y dejar paso. Todas esas minucias sobre los procesos selectivos, la necesidad de contar con alguien así en el organigrama de la Diputación de Badajoz, son solo cosas de los seudomedios, los fachas, los bulos y el lawfare que persigue al Gobierno de coalición progresista y a su presidente ¡Mira que pedir que se haga un proceso de selección! ¿A quién se le ocurre semejante barbaridad? Me pasa lo mismo con la responsable de filatelia de Correos, a la que graban una intervención prometiendo que la Abogacía del Estado, la Fiscalía y la Agencia Tributaria de Navarra van a beneficiar a un empresario que va a contar no sé qué, cuando en realidad la tal Leire Díaz está escribiendo un libro. Porque como todo el mundo sabe, es una reputada periodista de investigación que de manera temporal fue colocada en Correos. Entre los negocios de Begoña, las andanzas de Ábalos, las trapacerías de Koldo, whatsapps, audios y vídeos, estamos entretenidos. Cada día un respingo llega a las tertulias donde unos defienden al Gobierno y otros cargan contra él, todos generosamente pagados para que den espectáculo. De ahí al Congreso. Los jueces (dice el Gobierno que son todos fachas) hacen su trabajo y así seguimos. En Cádiz, sin un director de artes escénicas, nos conformamos con alguna foto de Koldo y Ábalos en el centro de la ciudad, no sabemos si hubo fiesta en el Parador, un chalet en La Línea, un sello con Mamen Sánchez y poco más. Somos residuales hasta para los espectáculos, y eso que hubo un tiempo en el que se asaltaban hospitales, apedreaban a la Guardia Civil, mataban guardias. Huele al final de ciclo de Felipe González, cuando dijo Leguina sobre Mariano Rubio y Luis Roldán: “Al jefe del dinero se lo llevan los guardias y al jefe de los guardias se lo lleva el dinero”.